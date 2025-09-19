Nintendo Switch com Mario Kart 8 Deluxe e 3 meses de Online em oferta

Se você quer entrar no ecossistema Nintendo sem dor de cabeça, este combo junta console + jogo campeão de vendas + assinatura online num pacote pronto para jogar — em casa, na TV, ou no modo portátil.

O que vem no combo

  • Nintendo Switch (Neon) com Joy-Con azul e vermelho

  • Jogo digital Mario Kart 8 Deluxe (resgate por código)

  • 3 meses de Nintendo Switch Online (partidas online, saves na nuvem e catálogo retrô)

Destaques rápidos

  • Três jeitos de jogar: portátil, semiportátil (mesinha) ou na TV via dock

  • Joy-Con destacáveis: dá para jogar em dupla com um único par de controles

  • Bateria: ~4,5 a 9 horas (varia conforme o jogo); carga completa em ~3h

  • Mario Kart 8 Deluxe: 48 pistas, 42 personagens e multiplayer para até 12 jogadores online

  • Nintendo Switch Online (3 meses): modo online liberado, jogos clássicos e ofertas

Preço e condições

  • R$ 1.899,00 no Pix ou 10x de R$ 189,90 sem juros (Amazon).
    Oferta por tempo limitado; preço e disponibilidade podem mudar sem aviso.

Dicas úteis

  • Resgate do jogo e da assinatura: os códigos vêm no pacote (ou por e-mail da loja). Resgate na Nintendo eShop com sua conta BR.

  • Espaço interno: o Switch tem 32 GB; para jogos digitais, considere um microSD (UHS-I, classe 10).

  • Jogue em grupo: com os Joy-Con, já dá para 2 pessoas. Para 3+ jogadores locais, compre Joy-Con ou Pro Controller extra.

Para quem é este combo?

  • Primeiro Switch: pacote completo e sem complicação.

  • Famílias e festas: Mario Kart é garantia de diversão local/online.

  • Quem quer mobilidade: mesmo console serve para sofá, viagem e fila de espera.

