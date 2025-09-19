Nintendo Switch com Mario Kart 8 Deluxe e 3 meses de Online em oferta

Se você quer entrar no ecossistema Nintendo sem dor de cabeça, este combo junta console + jogo campeão de vendas + assinatura online num pacote pronto para jogar — em casa, na TV, ou no modo portátil.
O que vem no combo
-
Nintendo Switch (Neon) com Joy-Con azul e vermelho
-
Jogo digital Mario Kart 8 Deluxe (resgate por código)
-
3 meses de Nintendo Switch Online (partidas online, saves na nuvem e catálogo retrô)
Destaques rápidos
-
Três jeitos de jogar: portátil, semiportátil (mesinha) ou na TV via dock
-
Joy-Con destacáveis: dá para jogar em dupla com um único par de controles
-
Bateria: ~4,5 a 9 horas (varia conforme o jogo); carga completa em ~3h
-
Mario Kart 8 Deluxe: 48 pistas, 42 personagens e multiplayer para até 12 jogadores online
-
Nintendo Switch Online (3 meses): modo online liberado, jogos clássicos e ofertas
Preço e condições
-
R$ 1.899,00 no Pix ou 10x de R$ 189,90 sem juros (Amazon).
Oferta por tempo limitado; preço e disponibilidade podem mudar sem aviso.
Dicas úteis
-
Resgate do jogo e da assinatura: os códigos vêm no pacote (ou por e-mail da loja). Resgate na Nintendo eShop com sua conta BR.
-
Espaço interno: o Switch tem 32 GB; para jogos digitais, considere um microSD (UHS-I, classe 10).
-
Jogue em grupo: com os Joy-Con, já dá para 2 pessoas. Para 3+ jogadores locais, compre Joy-Con ou Pro Controller extra.
Para quem é este combo?
-
Primeiro Switch: pacote completo e sem complicação.
-
Famílias e festas: Mario Kart é garantia de diversão local/online.
-
Quem quer mobilidade: mesmo console serve para sofá, viagem e fila de espera.
Fonte: Tec Mundo
Redigido por ContilNet