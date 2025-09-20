Nível do Rio Acre se mantém estável na capital acreana, diz última medição da Defesa Civil

O boletim da Defesa Civil Municipal mostra que o Rio Acre não apresentou alteração significativa entre as medições realizadas nesta sexta-feira (19) e neste sábado (20), em Rio Branco.

Na sexta (19), às 5h14, o nível do manancial foi registrado em 1,777 metros. Já neste sábado (20), no mesmo horário, a medição marcou 1,77 metros, indicando estabilidade no volume de água.

De acordo com a Defesa Civil, não houve registro de chuvas nas últimas 24 horas, o que contribuiu para a manutenção do nível. As cotas de alerta (13,50 metros) e de transbordo (14,00 metros) seguem muito distantes da atual situação.