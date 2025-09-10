10/09/2025
Universo POP
Nível médio em alta: 15 concursos para ganhar R$ 5 mil+ em setembro

Mais de 3 mil vagas entre editais abertos e previstos — oportunidades em tribunais, segurança pública e órgãos federais, com salários iniciais que passam de R$ 37 mil em carreiras jurídicas/técnicas de apoio

Setembro chegou forte para quem tem nível médio e busca estabilidade. Abaixo, reunimos 15 editais abertos e previstos com salários a partir de R$ 5 mil, em várias áreas e estados. Foque nos prazos, escolha 2–3 alvos e acelere a preparação.

Navegue pelo índice

15 editais (abertos e previstos) — R$ 5 mil+

  1. PM São Paulo — Soldado 2ª Classe (aberto)
    Inicial de R$ 5.055,53. Inscrições de 8/9 a 23/10; banca Vunesp; prova em 30/11.
    Áreas: segurança pública, atendimento à comunidade.

  2. TJ Rio Grande do Sul — Técnico Judiciário (aberto)
    Inicial em torno de R$ 9,2 mil (+ benefícios). Banca FGV; provas em novembro.
    Áreas: apoio administrativo-judiciário, atendimento, cartórios.

  3. CBM Distrito Federal — Soldado/Áreas Operacionais (aberto)
    Iniciais a partir de R$ 6 mil (soldado) e vagas também para oficiais/saúde (valores maiores). Provas entre 22 e 30/11; banca Idecan.
    Áreas: combate a incêndio, resgate, músico, condutor e técnico.

  4. ALEAM — Nível médio (aberto)
    Cargos administrativos com iniciais acima de R$ 5 mil (varia por carreira); provas em 14/12; banca FGV.
    Áreas: apoio legislativo, administrativo e técnico.

  5. DPE Santa Catarina — Técnico Administrativo (aberto)
    Remuneração a partir de R$ 5 mil (com benefícios pode superar), provas em 18/10 (tarde); banca Fundatec.
    Áreas: apoio jurídico-administrativo.

  6. INSS — Técnico do Seguro Social (previsto)
    Histórico de inicial na casa de R$ 5,9 mil. Grande volume de vagas em ciclos regulares.
    Áreas: atendimento previdenciário, análise de benefícios.

  7. IBGE — Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (previsto)
    Inicial perto de R$ 5,8 mil. Concursos frequentes para reposição.
    Áreas: estatística, geoinformação, atendimento.

  8. TRFs (Justiça Federal) — Técnico Judiciário (previsto/cadastros vigentes)
    Iniciais na faixa de R$ 8 mil+. Regiões costumam abrir reposições e nomear via CR.
    Áreas: apoio judiciário, TI, administrativo.

  9. TRTs — Técnico Judiciário (previsto/cadastros vigentes)
    Iniciais R$ 8 mil+. Diversos regionais renovam cadastros e convocam ao longo do ano.
    Áreas: apoio à Justiça do Trabalho, atendimento, TI.

  10. TREs — Técnico Judiciário (previsto/nomeações em andamento)
    Iniciais R$ 8 mil+. Justiça Eleitoral tem histórico de nomeações e novas seleções por bloco.
    Áreas: cartórios eleitorais, apoio administrativo, TI.

  11. Polícia Penal GO — Agente (previsto)
    Iniciais na casa de R$ 6–7 mil. Estados têm ampliado efetivo e modernizado o quadro.
    Áreas: segurança penitenciária.

  12. Polícia Penal MG — Agente (previsto)
    Iniciais R$ 5–7 mil (varia por carreira/localidade). Tradicional alta procura.
    Áreas: custódia, escolta, administração carcerária.

  13. PM Ceará — Soldado (previsto)
    Iniciais acima de R$ 5 mil. Editais regulares com grande número de vagas.
    Áreas: patrulhamento, atendimento comunitário.

  14. PM Distrito Federal — Soldado (previsto)
    Iniciais R$ 5–6 mil+. Excelente estrutura e trilha de progressão.
    Áreas: policiamento ostensivo, atendimento ao cidadão.

  15. Banco do Brasil — Escriturário (previsto)
    Nível médio, pacote remuneratório total na faixa de R$ 5 mil+ (salário + benefícios).
    Áreas: atendimento, caixa, suporte administrativo.

Como aproveitar (rápido e direto)

  • Escolha seus 2–3 alvos e cole o conteúdo programático na parede.

  • Simulados semanais da banca (Vunesp, FGV, Idecan, Fundatec…) + revisões por ciclo.

  • Documentos prontos (diploma, laudos, certidões) e controle dos prazos (inscrição, taxa, isenção).

  • Rotina realista: 50–60 min de foco + 10 min pausa; revisão aos sábados; descanso no domingo à noite.

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

