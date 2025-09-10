Nível médio em alta: 15 concursos para ganhar R$ 5 mil+ em setembro

Setembro chegou forte para quem tem nível médio e busca estabilidade. Abaixo, reunimos 15 editais abertos e previstos com salários a partir de R$ 5 mil, em várias áreas e estados. Foque nos prazos, escolha 2–3 alvos e acelere a preparação.
- Concurso nível médio – Editais abertos
- Concurso nível médio – Editais previstos
15 editais (abertos e previstos) — R$ 5 mil+
-
PM São Paulo — Soldado 2ª Classe (aberto)
Inicial de R$ 5.055,53. Inscrições de 8/9 a 23/10; banca Vunesp; prova em 30/11.
Áreas: segurança pública, atendimento à comunidade.
-
TJ Rio Grande do Sul — Técnico Judiciário (aberto)
Inicial em torno de R$ 9,2 mil (+ benefícios). Banca FGV; provas em novembro.
Áreas: apoio administrativo-judiciário, atendimento, cartórios.
-
CBM Distrito Federal — Soldado/Áreas Operacionais (aberto)
Iniciais a partir de R$ 6 mil (soldado) e vagas também para oficiais/saúde (valores maiores). Provas entre 22 e 30/11; banca Idecan.
Áreas: combate a incêndio, resgate, músico, condutor e técnico.
-
ALEAM — Nível médio (aberto)
Cargos administrativos com iniciais acima de R$ 5 mil (varia por carreira); provas em 14/12; banca FGV.
Áreas: apoio legislativo, administrativo e técnico.
-
DPE Santa Catarina — Técnico Administrativo (aberto)
Remuneração a partir de R$ 5 mil (com benefícios pode superar), provas em 18/10 (tarde); banca Fundatec.
Áreas: apoio jurídico-administrativo.
-
INSS — Técnico do Seguro Social (previsto)
Histórico de inicial na casa de R$ 5,9 mil. Grande volume de vagas em ciclos regulares.
Áreas: atendimento previdenciário, análise de benefícios.
-
IBGE — Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (previsto)
Inicial perto de R$ 5,8 mil. Concursos frequentes para reposição.
Áreas: estatística, geoinformação, atendimento.
-
TRFs (Justiça Federal) — Técnico Judiciário (previsto/cadastros vigentes)
Iniciais na faixa de R$ 8 mil+. Regiões costumam abrir reposições e nomear via CR.
Áreas: apoio judiciário, TI, administrativo.
-
TRTs — Técnico Judiciário (previsto/cadastros vigentes)
Iniciais R$ 8 mil+. Diversos regionais renovam cadastros e convocam ao longo do ano.
Áreas: apoio à Justiça do Trabalho, atendimento, TI.
-
TREs — Técnico Judiciário (previsto/nomeações em andamento)
Iniciais R$ 8 mil+. Justiça Eleitoral tem histórico de nomeações e novas seleções por bloco.
Áreas: cartórios eleitorais, apoio administrativo, TI.
-
Polícia Penal GO — Agente (previsto)
Iniciais na casa de R$ 6–7 mil. Estados têm ampliado efetivo e modernizado o quadro.
Áreas: segurança penitenciária.
-
Polícia Penal MG — Agente (previsto)
Iniciais R$ 5–7 mil (varia por carreira/localidade). Tradicional alta procura.
Áreas: custódia, escolta, administração carcerária.
-
PM Ceará — Soldado (previsto)
Iniciais acima de R$ 5 mil. Editais regulares com grande número de vagas.
Áreas: patrulhamento, atendimento comunitário.
-
PM Distrito Federal — Soldado (previsto)
Iniciais R$ 5–6 mil+. Excelente estrutura e trilha de progressão.
Áreas: policiamento ostensivo, atendimento ao cidadão.
-
Banco do Brasil — Escriturário (previsto)
Nível médio, pacote remuneratório total na faixa de R$ 5 mil+ (salário + benefícios).
Áreas: atendimento, caixa, suporte administrativo.
Como aproveitar (rápido e direto)
-
Escolha seus 2–3 alvos e cole o conteúdo programático na parede.
-
Simulados semanais da banca (Vunesp, FGV, Idecan, Fundatec…) + revisões por ciclo.
-
Documentos prontos (diploma, laudos, certidões) e controle dos prazos (inscrição, taxa, isenção).
-
Rotina realista: 50–60 min de foco + 10 min pausa; revisão aos sábados; descanso no domingo à noite.
Fonte: Direção Concursos
Redigido por ContilNet