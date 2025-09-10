Nível médio em alta: 15 concursos para ganhar R$ 5 mil+ em setembro

Setembro chegou forte para quem tem nível médio e busca estabilidade. Abaixo, reunimos 15 editais abertos e previstos com salários a partir de R$ 5 mil, em várias áreas e estados. Foque nos prazos, escolha 2–3 alvos e acelere a preparação.

PM São Paulo — Soldado 2ª Classe (aberto)

Inicial de R$ 5.055,53. Inscrições de 8/9 a 23/10; banca Vunesp; prova em 30/11.

Áreas: segurança pública, atendimento à comunidade.

TJ Rio Grande do Sul — Técnico Judiciário (aberto)

Inicial em torno de R$ 9,2 mil (+ benefícios). Banca FGV; provas em novembro.

Áreas: apoio administrativo-judiciário, atendimento, cartórios.

CBM Distrito Federal — Soldado/Áreas Operacionais (aberto)

Iniciais a partir de R$ 6 mil (soldado) e vagas também para oficiais/saúde (valores maiores). Provas entre 22 e 30/11; banca Idecan.

Áreas: combate a incêndio, resgate, músico, condutor e técnico.

ALEAM — Nível médio (aberto)

Cargos administrativos com iniciais acima de R$ 5 mil (varia por carreira); provas em 14/12; banca FGV.

Áreas: apoio legislativo, administrativo e técnico.

DPE Santa Catarina — Técnico Administrativo (aberto)

Remuneração a partir de R$ 5 mil (com benefícios pode superar), provas em 18/10 (tarde); banca Fundatec.

Áreas: apoio jurídico-administrativo.

INSS — Técnico do Seguro Social (previsto)

Histórico de inicial na casa de R$ 5,9 mil. Grande volume de vagas em ciclos regulares.

Áreas: atendimento previdenciário, análise de benefícios.

IBGE — Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (previsto)

Inicial perto de R$ 5,8 mil. Concursos frequentes para reposição.

Áreas: estatística, geoinformação, atendimento.

TRFs (Justiça Federal) — Técnico Judiciário (previsto/cadastros vigentes)

Iniciais na faixa de R$ 8 mil+. Regiões costumam abrir reposições e nomear via CR.

Áreas: apoio judiciário, TI, administrativo.

TRTs — Técnico Judiciário (previsto/cadastros vigentes)

Iniciais R$ 8 mil+. Diversos regionais renovam cadastros e convocam ao longo do ano.

Áreas: apoio à Justiça do Trabalho, atendimento, TI.

TREs — Técnico Judiciário (previsto/nomeações em andamento)

Iniciais R$ 8 mil+. Justiça Eleitoral tem histórico de nomeações e novas seleções por bloco.

Áreas: cartórios eleitorais, apoio administrativo, TI.

Polícia Penal GO — Agente (previsto)

Iniciais na casa de R$ 6–7 mil. Estados têm ampliado efetivo e modernizado o quadro.

Áreas: segurança penitenciária.

Polícia Penal MG — Agente (previsto)

Iniciais R$ 5–7 mil (varia por carreira/localidade). Tradicional alta procura.

Áreas: custódia, escolta, administração carcerária.

PM Ceará — Soldado (previsto)

Iniciais acima de R$ 5 mil. Editais regulares com grande número de vagas.

Áreas: patrulhamento, atendimento comunitário.

PM Distrito Federal — Soldado (previsto)

Iniciais R$ 5–6 mil+. Excelente estrutura e trilha de progressão.

Áreas: policiamento ostensivo, atendimento ao cidadão.