No Acre, 20 detentos abandonam facções e se convertem ao evangelho em presídio

No presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, pelo menos 20 reeducandos tomaram uma decisão inesperada no último fim de semana: deixar o crime para seguir os caminhos da fé cristã.

A mudança foi anunciada em vídeos gravados dentro da unidade prisional, sob a liderança do pastor Toim Apolinário. A maioria dos presos que declararam a conversão integrava facções criminosas.

“Foi o melhor que escolhi para minha vida. A vida do crime não compensa, a gente só perde. A partir de hoje não quero mais essa vida, quero seguir com Cristo e que Deus abençoe a todos”, disse o detento Francisco Leandro dos Santos Marinho.

Há alguns anos, com autorização da Justiça e da direção do presídio, líderes evangélicos pregam a palavra de Deus nos pavilhões. O trabalho tem resultado em dezenas de conversões.

“Graças a Deus, esse projeto tem sido abençoado. Para honra e glória de Deus, muitos reeducandos estão mudando de vida. Agora, pedimos que as famílias apoiem esses homens nessa nova fase”, afirmou o pastor Apolinário.

Os presos que decidem abandonar o crime e seguir a fé passam a ocupar uma cela diferenciada, conhecida como “bloco da bênção”. Eles recebem acompanhamento dos policiais penais e são avaliados regularmente para confirmar a seriedade da decisão.

