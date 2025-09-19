No Acre, histórias de esperança marcam os 35 anos do SUS

O Sistema Único de Saúde (SUS) completa 35 anos nesta sexta-feira (19) e segue transformando vidas no Acre por meio de atendimentos que vão de ações básicas até procedimentos de alta complexidade. Histórias como a da jovem Isabel Timóteo, de 19 anos, e de Nerian Brito, mostram o impacto da rede pública em garantir acesso a tratamentos antes restritos a grandes centros.

Em 2021, Isabel foi diagnosticada com uma úlcera de córnea causada por bactéria, que comprometeu a visão. Após entrar na fila de transplantes, foi chamada em 2024 para cirurgia na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo. O procedimento devolveu a visão da jovem, que resume o atendimento em uma frase: “O SUS me devolveu a visão. Desde o primeiro atendimento até o transplante, nunca precisei pagar nada e fui tratada com rapidez, cuidado e dedicação.”

Outro exemplo é o de Nerian Brito, que sofreu um acidente há 11 anos e ficou com sequelas graves nas pernas. Em 2024, foi o primeiro paciente do Acre a passar por transplante ósseo realizado pelo SUS. A cirurgia, conduzida pelo ortopedista Nelson Marquezine na Fundação Hospitalar, foi seguida de recuperação rápida. “Só tenho a agradecer a toda a equipe, especialmente ao Dr. Nelson. Fui muito bem tratado e já iniciei fisioterapia logo na mesma semana”, relatou.

Criado pela Constituição de 1988 e regulamentado pela Lei nº 8.080 de 1990, o SUS assegura atendimento integral a todos os brasileiros. Atualmente, 213 milhões de pessoas têm acesso ao sistema, sendo que 76% dependem exclusivamente dele. A cada ano, cerca de 2,8 bilhões de atendimentos são realizados com o apoio de 3,5 milhões de profissionais de saúde.

No Acre, o SUS está presente em hospitais, unidades básicas, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), no Pronto-Socorro de Rio Branco, na Fundhacre e em centros especializados. Programas como o Saúde Itinerante e o Telessaúde levam assistência a regiões rurais e ribeirinhas, enquanto o SAMU 192 garante resgate em urgências. A logística inclui até o uso de aeronaves em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança para transporte de pacientes em áreas isoladas.

Para o secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, cada avanço confirma o papel essencial do sistema. “O SUS é fruto da luta coletiva do povo brasileiro e da dedicação de seus profissionais. Nosso objetivo é fortalecer essa rede para que ela chegue com qualidade e humanidade a todos os cidadãos”, afirmou.

Além dos atendimentos hospitalares, o SUS também atua na prevenção, no saneamento, na imunização e no controle de epidemias. No Acre, campanhas nacionais de vacinação seguem garantindo proteção em massa à população.

O texto conta com informações da Agência de Noticias do Acre