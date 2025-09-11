Um jovem foi preso em flagrante no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul, após ameaçar a própria mãe e tentar tomar a motocicleta do padrasto. O caso ocorreu nesta quarta-feira (10) e mobilizou uma guarnição da Polícia Militar.

De acordo com a PM, a mãe do suspeito, identificada pelas iniciais M.E.T.N., relatou que o filho tem perturbado a família diariamente, consumindo entorpecentes, proferindo ameaças e prometendo roubar pertences da residência, além da motocicleta do padrasto.

Ao chegar ao local, os policiais constataram a gravidade da situação. O jovem foi encontrado sob efeito de drogas e acabou preso em flagrante. Durante a abordagem, foi necessário o uso de algemas para garantir a integridade física dele e da equipe policial.

O conduzido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e entregue em condições físicas normais. A mãe foi orientada a registrar formalmente a ocorrência e prestar esclarecimentos sobre os fatos.