10/09/2025
Universo POP
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos
Carlinhos Maia nega ser pivô da treta entre Simone Mendes e Manu Bahtidão
“Química não tem idade”: Paulo Vilhena celebra casamento com Maria Luiza e paternidade aos 44

No Acre, Justiça absolve mulher coagida por ex-companheiro a entrar em presídio com drogas

O Ministério Público do Acre (MPAC) reconheceu a coação moral irresistível e pediu a absolvição da denunciada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Uma mulher acusada de tentar entrar na Unidade Prisional Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, com drogas escondidas, foi absolvida pela Justiça do Acre. O juiz Eder Viegas reconheceu que ela agiu sob forte coação moral, praticada pelo ex-companheiro, e aplicou ao processo o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Durante a instrução processual, ficou comprovado que a mulher sofria agressões físicas e psicológicas, além de ameaças constantes/ Foto: Ilustrativa

O caso ocorreu em março de 2024, quando a acusada foi flagrada levando cerca de 96 gramas de maconha para dentro do presídio, onde o ex-companheiro cumpria pena. Durante a instrução processual, ficou comprovado que a mulher sofria agressões físicas e psicológicas, além de ameaças constantes, que a colocavam em um ambiente de medo e submissão.

Diante desse cenário, o Ministério Público do Acre (MPAC) reconheceu a coação moral irresistível e pediu a absolvição da denunciada, alegando que não havia como exigir dela outra conduta diante do contexto de violência doméstica a que estava submetida.

Na sentença, o magistrado destacou que tanto a materialidade quanto a autoria do crime foram comprovadas, mas ressaltou que também estavam presentes os requisitos legais para excluir a responsabilidade penal. Segundo ele, as ameaças não foram simples intimidações, mas parte de um histórico de violência de gênero que deixou a acusada em total vulnerabilidade.

O juiz ressaltou ainda que as lesões apresentadas pela ré em audiência reforçaram o relato de violência. Para ele, a ação criminosa foi consequência direta da pressão psicológica e física sofrida pela mulher.

Com base nisso, a Justiça acolheu o pedido do MPAC e declarou a absolvição da acusada. A decisão ainda é passível de recurso.

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost