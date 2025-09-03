No Acre, pai faz apelo nas redes sociais para conseguir ver o filho: ‘Estão tentando tirar ele de mim’

O estudante de Educação Física, Henrique Santos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (3) para fazer um apelo emocionado em busca do direito de conviver com o filho. Em um vídeo compartilhado em sua conta pessoal e enviado por ele mesmo ao ContilNet, o jovem relatou as dificuldades que vem enfrentando para manter contato com a criança.

Segundo Henrique, a situação tem se agravado e o contato com o filho estaria sendo limitado. “Eles estão tentando tirar meu filho de mim, afastar meu filho, estão tentando ensinar que meu filho tem outro pai, estão dificultando o acesso com o meu menino”, desabafou.

O estudante afirmou ainda que sofre humilhações do suposto padrasto da criança. “Ele me humilha falando que sou pobre, falando que não tenho dinheiro e que não vou proporcionar uma vida boa para o meu filho”, disse.

Henrique ressaltou que sempre esteve presente na vida do menino. “Eu estou lá desde o começo, nunca deixei faltar nada, comprei enxoval, fiz minha parte”, afirmou.

Ele também declarou que busca respaldo judicial para garantir seus direitos como pai. “Realmente só espero que isso seja mostrado. A Justiça demorou, fui atrás da Justiça e por isso estou entrando nessa situação”, relatou.

Por fim, Henrique destacou que até mesmo as ligações estariam sendo dificultadas. “Eles estão tentando me afastar do meu filho. Ela (mãe) só atende ligação quando quer”, concluiu.

CONFIRA: