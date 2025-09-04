No Acre, polícia prende foragido de Rondônia investigado por tentativa de homicídio e chacina

Após a prisão, o acusado foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (Defla) e permanecerá à disposição da Justiça de Rondônia

A Polícia Civil do Acre prendeu nesta quinta-feira (4), em Rio Branco, Lucas R. da S., considerado foragido da Justiça de Rondônia e investigado por envolvimento em crimes graves. A captura ocorreu durante operação de monitoramento na Avenida Epaminondas Jácome, no bairro Cadeia Velha.

O homem estava foragido em Rondônia e foi preso no Acre/Foto: Portal de Rondônia

Contra o suspeito havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho (RO). De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia de Extrema (RO), Lucas é apontado como autor de uma tentativa de homicídio contra um homem identificado como Geciel. A vítima teria sido sequestrada, torturada em casa e esfaqueada, em represália a uma suposta denúncia contra integrantes da quadrilha acusada de roubos de motocicletas.

Além do crime registrado em Rondônia, Lucas também é alvo de apurações no Acre. Ele é suspeito de participação na chacina que deixou seis pessoas mortas a tiros em janeiro de 2024, no bairro Taquari, em Rio Branco.

Após a prisão, o acusado foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (Defla) e permanecerá à disposição da Justiça de Rondônia. As informações são do Portal de Rondônia

