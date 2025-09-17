“no-amor-verdadeiro,-cabem-os-defeitos”,-afirma-deborah-secco

Reflexões sobre autenticidade e o amor verdadeiro são alguns dos temas que Deborah Secco abordará no próximo Metrópoles Talks, em São Paulo. A atriz, que sempre usou sua voz para provocar conversas sobre liberdade, autoestima e transformação, vai compartilhar experiências pessoais e profissionais que marcaram sua trajetória e continuam inspirando mulheres de diferentes gerações.

Em entrevista à Marie Claire, a artista abriu o coração ao relembrar momentos de sua vida em que precisou confrontar a si mesma. “Durante muito tempo, fingi ser quem eu não era. E aí, claro, eu não me sentia amada. Como vou me sentir amada se finjo pro meu companheiro que sou algo que não sou? Ele vai amar algo que não sou, e eu nunca me sentirei amada”, contou.

Para ela, o amor genuíno é aquele que acolhe até as imperfeições: “Quando você se sente amada apesar dos seus defeitos, quando alguém olha com afeto e fala: ‘Eu compro a mulher que você é, mesmo você não sendo perfeita’, a potência que tem um amor verdadeiro e genuíno é libertador.”

A empresária acrescentou que deseja esse mundo para sua filha, Maria Flor: “Se eu pudesse escolher um mundo ideal, seria onde todo mundo se ama ‘apesar de’.”

Deborah acredita que só quando se permite viver de forma autêntica é possível atingir o auge pessoal e profissional: “Quando eu me senti amada, sendo de fato quem eu sou, com todas as minhas qualidades, com todos os meus defeitos, eu me levei à minha potência máxima.”

Os aprendizados da bela estarão no centro do talk “Confissões de uma ex-adolescente”, no dia 25 de setembro, às 20h, no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP).

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Talk Confissões de uma ex-adolescente com Deborah Secco

Data e horário: 25 de setembro, às 20h

Local: Teatro Bravos, Rua Coropé, 88 – Pinheiros, em São Paulo

Ingressos: Sympla

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos