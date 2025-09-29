No aniversário de Sena Madureira, Jairo Cassiano lança marca de camisa “Rio Caeté – orgulho das minhas origens”

No dia 25 de setembro, aniversário de Sena Madureira, o ex-prefeito Jairo Cassiano recebeu em sua residência amigos e lideranças religiosas onde lançou a marca de camisa “Rio Caeté – orgulho das minhas origens”. Dentre as figuras ilustres, estavam o senador da república Alan Rick e o deputado federal Roberto Duarte.

Segundo Cassiano, essa foi uma maneira encontrada de homenagear e ao mesmo tempo eternizar o nome do rio Caeté. “Sempre fiz questão de dizer de onde eu vim. Nasci e me criei no rio Caeté e tenho orgulho das comunidades onde morei. Sempre quando posso volto a essas comunidades. O ser humano precisa ter a grandeza e humilde de não fugir nunca das suas origens. Tenho muito amor e carinho pelos meus conterrâneos. Pensei em fazer algo que pudesse divulgar cada vez mais o nome do meu rio, do meu município em todo o Estado do Acre e até mesmo a nível de Brasil. Então, resolvi criar uma marca de camisas e de brindes (canecas, bonés e outros). Foi com muita alegria que recebi em minha residência amigos, pastores, lideranças, familiares e dois convidados amigos e irmãos: O senador Alan Rick e o deputado federal Roberto Duarte que também foram presenteados com as camisas e brindes. Deus, família e as minhas origens são os meus três pilares”, ressaltou.

“Sena Madureira, a terra dos nossos familiares, das nossas origens e tem que se orgulhar mesmo, viu Jairo. Sena que tem nos seus rios a sua força e você se orgulha da sua origem. É por isso que eu sempre digo: Jairo Cassiano – a força do Caeté”, frisou o senador Alan Rick.

“O Jairo tem muito orgulho das suas origens e hoje ele demonstra isso lançando essa marca. Parabéns, Jairo”, destacou o deputado federal Roberto Duarte.

O Caeté é um dos principais rios existentes em Sena Madureira. Nele, residem centenas de famílias entre nas mais variadas comunidades e seringais.