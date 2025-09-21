No clássico dos milhões, Flamengo e Vasco empatam no Maracanã

Na tarde deste domingo (21/9), Flamengo x Vasco entraram em campo para o clássico dos milhões, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma partida muito disputada, o placar ficou empatado em 1 x 1, com gols marcados por Carrascal, pelo Rubro-negro, e Rayan, para o Cruzmaltino.
Com o resultado, o Flamengo segue na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro com 51 pontos conquistados. A equipe é seguida de perto por Palmeiras e Cruzeiro. Já o Vasco está na 15ª colocação, com 24 pontos. O Cruzmaltino pode perder uma posição caso o Santos vença o São Paulo.
O jogo
O confronto no Maracanã começou movimentado e o Flamengo abriu o placar logo nos 10 minutos iniciais. Primeiro, Cebolinha arriscou de longe e a bola explodiu no travessão. Depois, Emerson Royal cruzou, Bruno Henrique desviou, Léo Jardim defendeu e, na sobra, Carrascal bateu para o fundo das redes.
Aos 24 minutos, o Vasco teve a chance de empatar, mas Rossi fez boa defesa após escanteio a favor do Cruzmaltino. Instantes depois o empate. Coutinho cruzou na área, Rayan subiu alto e cabeceou bonito para o gol, sem chances para Rossi, que ficou parado no lance: 1 x 1.
O segundo tempo também foi bastante disputado no Maracanã. Com ambas as equipes precisando da vitória, Flamengo e Vasco faziam um jogo aberto e franco, com boas oportunidades de gol para os dois lados. Porém, mesmo com chances claras da rede ser balançada, os 45 minutos finais não tiveram gol.
Próximos jogos
O Flamengo volta a entrar em campo na quinta-feira (25/9). O Rubro-negro carioca visita o Estudiantes, na Argentina, em partida válida pelas quartas de final da Libertadores. A bola rola às 21h30. Já o Vasco joga na quarta-feira (24/9), às 19h30, contra o Bahia. O duelo será pelo Brasileirão.