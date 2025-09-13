No duelo de desesperados, Fortaleza vence Vitória pelo Brasileirão

Pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão, Fortaleza e Vitória se enfrentaram na tarde deste sábado (13/9). No Estádio Castelão, o Leão do Pici venceu por 2 x 0, com gols marcados por Breno Lopes, no 1º tempo, e Bruno Pacheco, na etapa final.

Mesmo com a vitória, o Fortaleza permanece na penúltima colocação da Série A do Brasileirão, com 18 pontos. Já o Vitória está na 17ª posição, com 22. O rubro-negro pode ser ultrapassado na classificação caso o Juventude pontue diante do Flamengo neste domingo (14/9).

O jogo

O confronto no Estádio Castelão começou com poucas oportunidades de gol. A primeira chance foi do Vitória, mas logo depois os donos da casa responderam. Mesmo sem chances claras de gol, a rede foi balançada aos 30 minutos do 1º tempo.

Fortaleza 1×0 Vitória Breno Lopes

Eros Mancuso Brasileirão Série A | 23ª rodada pic.twitter.com/yjeFvw3CMm — Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 13, 2025

Após bola dividida, a pelota sobrou para Breno Lopes dentro da área. O camisa número 26 chutou cruzado, sem chances para Lucas Araújo, goleiro do Vitória, 1 x 0. O Leão do Pici levou a vantagem para os vestiários.

Logo na volta do intervalo, os donos da casa ampliaram o marcador. Bruno Pacheco avançou pelo lado esquerdo do campo, invadiu a área e finalizou para o gol: 2 x 0. O Fortaleza pressionou e obrigou o goleiro do Vitória a trabalhar no segundo tempo, mas a rede não foi balançada novamente.

Fortaleza 2×0 Vitória Bruno Pacheco

Matheus Pereira Brasileirão Série A | 23ª rodada pic.twitter.com/iOhSfe5VCx — Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 13, 2025

Próximos jogos

O Fortaleza volta a jogar no próximo sábado (20/9). A equipe viaja até São Paulo para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque, às 21h. Já o Vitória entra em campo no mesmo dia, porém, um pouco mais cedo, às 16h. O Leão recebe o Fluminense no Barradão. Ambos os jogos são pela Série A do Brasileirão.