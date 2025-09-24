No Pantanal: região onde queda de avião matou 4 é de difícil acesso

A região onde um avião de pequeno porte caiu, próximo à cidade de Aquidauana (MS), resultando na morte de quatro pessoas nessa terça-feira (23/9), é de difícil acesso. Trata-se da Fazenda Barra Mansa, na zona rural do Pantanal.

Leia também

As causas da queda ainda são desconhecidas e serão investigadas inicialmente pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco). O Pantanal enfrenta períodos de seca e cheia extremos, e as condições climáticas também podem ser consideradas na apuração do acidente.

As vítimas foram identificadas como Marcelo Pereira de Barros (piloto e proprietário da aeronave), Kongjian Yu, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim J. Todos os corpos foram carbonizados após a aeronave explodir.

Leia a reportagem completa no NSC Total, parceiro do Metrópoles.