Noite de clássico no Mineirão: onde ver Cruzeiro x Atlético-MG pelas quartas da Copa do Brasil

Cruzeiro e Atlético-MG decidem, nesta quinta-feira (11/9), às 19h30, no Mineirão, quem avança às semifinais da Copa do Brasil. A Raposa chega com a vantagem dos 2 x 0 conquistados no jogo de ida, enquanto o Galo aposta na reestreia de Jorge Sampaoli para tentar a virada. Em caso de empate no agregado, a vaga será definida nos pênaltis.

Onde assistir

Prime Video (streaming).

Horário e local

19h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Como chega cada time

Cruzeiro: administra a vantagem e monitora Kaio Jorge , que se machucou com a Seleção; tratamento intensivo e presença ainda incerta.

Atlético-MG: reencontra Sampaoli no comando; Lyanco treinou parte das atividades e pode voltar.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero e Lucas Silva; Christian, Matheus Pereira e Wanderson; Gabigol (Kaio Jorge).

Atlético-MG: Everson; Natanael (Gabriel Menino), Lyanco (Vitor Hugo), Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alan Franco), Alexsander e Gustavo Scarpa; Rony, Hulk e Cuello.

Arbitragem e pênaltis

Sem prorrogação: empate no placar agregado leva a decisão direto para as penalidades.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.