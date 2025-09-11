11/09/2025
Noite de clássico no Mineirão: onde ver Cruzeiro x Atlético-MG pelas quartas da Copa do Brasil

Vantagem celeste após 2 x 0 na ida; duelo marca a reestreia de Jorge Sampaoli no Galo e tem bola rolando às 19h30 desta quinta (11/9)

Cruzeiro e Atlético-MG decidem, nesta quinta-feira (11/9), às 19h30, no Mineirão, quem avança às semifinais da Copa do Brasil. A Raposa chega com a vantagem dos 2 x 0 conquistados no jogo de ida, enquanto o Galo aposta na reestreia de Jorge Sampaoli para tentar a virada. Em caso de empate no agregado, a vaga será definida nos pênaltis.

Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Onde assistir
Prime Video (streaming).

Horário e local
19h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Como chega cada time

  • Cruzeiro: administra a vantagem e monitora Kaio Jorge, que se machucou com a Seleção; tratamento intensivo e presença ainda incerta.

  • Atlético-MG: reencontra Sampaoli no comando; Lyanco treinou parte das atividades e pode voltar.

Prováveis escalações

  • Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero e Lucas Silva; Christian, Matheus Pereira e Wanderson; Gabigol (Kaio Jorge).

  • Atlético-MG: Everson; Natanael (Gabriel Menino), Lyanco (Vitor Hugo), Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alan Franco), Alexsander e Gustavo Scarpa; Rony, Hulk e Cuello.

Arbitragem e pênaltis
Sem prorrogação: empate no placar agregado leva a decisão direto para as penalidades.

Fonte: Metrópoles
Redigido por ContilNet.

