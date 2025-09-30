30/09/2025
Noite de terror: ônibus e carros são incendiados em possível retaliação contra a polícia

As autoridades investigam se a ação criminosa teria relação com o confronto ocorrido mais cedo

Na noite desta segunda-feira (29), um incêndio criminoso atingiu veículos que estavam em um galpão localizado na rua Concórdia, em Envira, no interior do Amazonas, na divisa com o Acre. Segundo informações preliminares, ônibus e carros foram ateados com fogo.

Caso aconteceu na divisa do Amazonas com o Acre/Foto: Reprodução

Apesar do susto, não houve registro de feridos até o momento. Moradores da região relataram momentos de tensão e medo com as chamas, que rapidamente se espalharam pelo local.

As autoridades investigam se a ação criminosa teria relação com o confronto ocorrido mais cedo, no qual dois homens suspeitos de assaltar uma casa lotérica foram mortos em troca de tiros com a Polícia Militar.

Equipes da PM permanecem em diligências para identificar os responsáveis pelo ataque e reforçar a segurança na cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas e evitar que o fogo atingisse imóveis vizinhos.

ASSISTA:

