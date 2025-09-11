11/09/2025
Universo POP
Giulia Be confirma Lula e Trump na lista de convidados de seu casamento com Conor Kennedy
Estudante de medicina trabalha como coletor de lixo à noite para realizar sonho da faculdade
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen

Noroeste: trabalhador morreu após cair de rapel quando limpava janelas

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
noroeste:-trabalhador-morreu-apos-cair-de-rapel-quando-limpava-janelas

Hailton Silveira de Sousa (foto em destaque), 40 anos, que morreu após cair de um prédio na quadra 106 do Noroeste, na quarta-feira (10/9), fazia a limpeza da fachada do edifício utilizando um rapel.

A limpeza de prédio por rapel utiliza cordas e equipamentos de segurança para descer fachadas e janelas, aplicando a técnica de rapel emprestada da escalada. O processo inclui o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados e a fixação de cabos em pontos de ancoragem seguros, no topo do prédio.

O Metrópoles esteve no local do acidente e, segundo moradores do prédio, ninguém viu o momento da queda. Mas, pessoas ouvidas no local afirmam que Hailton já tinha terminado o serviço no momento em que acabou caindo, ao se aproximar do topo do edifício.

Dedicado

Hailton era natural do Maranhão e morador do Novo Gama (GO), Entorno do DF. Ele atuava com serviços de limpeza em condomínios há 15 anos e, atualmente, era terceirizado pela DF Serviços Verticais.

Caçula de cinco irmãos, era o provedor da casa onde morava com os pais. O sobrinho Diego Silveira, 30, que também já atuou na área, acredita que a corda possa ter se rompido ou que o tio não tenha acionado a trava de segurança. “Era um homem dedicado, sempre realizava os trabalhos com calma, sem pressa. Por isso, não consigo acreditar no que aconteceu”, contou.

Leia também

Hailton foi encontrado inconsciente após a queda e sofreu parada cardiorrespiratória. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) tentou reanimá-lo, mas ele não resistiu.

A ocorrência foi registrada pelo Centro de Polícia de Atendimento ao Trabalhador (CEPOL), que acionou a 2ª Delegacia de Polícia. O local foi preservado pela Polícia Militar e periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost