10/09/2025
Universo POP
Noroeste: trabalhador que caiu e morreu limpava fachada de prédio

Escrito por Metrópoles
O trabalhador que despencou de um prédio, na quadra 106 do Noroeste, nesta quarta-feira (10/9), é Hailton Silveira de Sousa, de 40 anos, natural do Maranhão e morador do Novo Gama (GO), no Entorno do DF. Ele estava limpando a fachada do edifício quando, ao chegar próximo ao topo, desequilibrou-se e caiu do sexto andar.

Encontrado inconsciente no solo, o Hailton sofreu parada cardiorrespiratória e não resistiu, mesmo com a tentativa de reanimação feita pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

Diego Silveira, 30, sobrinho dele, que também trabalha na área, acredita que a corda pode ter arrebentado, ou ele não ter acionado a trava de segurança. “Era um homem dedicado, sempre fez os trabalhos dele calmo, sem pressa, por isso, não acredito no que aconteceu”, declara.

Veja local:

Equipe de resgate no local onde Hailton Silveira de Sousa caiu do sexto andar de um prédio no Noroeste

Arthur de sousa/Metrópoles2 de 3

Corpo de Bombeiros e Polícia Militar preservam o local do acidente no edifício de seis andares

Arthur de sousa/Metrópoles3 de 3

Perícia do DPT realiza análise das circunstâncias da queda no Noroeste, em Brasília

Arthur de sousa/Metrópoles

A ocorrência foi comunicada por um agente do Centro de Polícia de Atendimento ao Trabalhador (CEPOL), que acionou a 2ª Delegacia de Polícia. A Polícia Militar preservou o local, e a perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT) analisou as circunstâncias do acidente.

Também foram empregadas três viaturas e uma aeronave.

 

 

