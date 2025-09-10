Noroeste: trabalhador que caiu e morreu limpava fachada de prédio

O trabalhador que despencou de um prédio, na quadra 106 do Noroeste, nesta quarta-feira (10/9), é Hailton Silveira de Sousa, de 40 anos, natural do Maranhão e morador do Novo Gama (GO), no Entorno do DF. Ele estava limpando a fachada do edifício quando, ao chegar próximo ao topo, desequilibrou-se e caiu do sexto andar.
Encontrado inconsciente no solo, o Hailton sofreu parada cardiorrespiratória e não resistiu, mesmo com a tentativa de reanimação feita pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).
Diego Silveira, 30, sobrinho dele, que também trabalha na área, acredita que a corda pode ter arrebentado, ou ele não ter acionado a trava de segurança. “Era um homem dedicado, sempre fez os trabalhos dele calmo, sem pressa, por isso, não acredito no que aconteceu”, declara.
Veja local:
Equipe de resgate no local onde Hailton Silveira de Sousa caiu do sexto andar de um prédio no Noroeste
Corpo de Bombeiros e Polícia Militar preservam o local do acidente no edifício de seis andares
Perícia do DPT realiza análise das circunstâncias da queda no Noroeste, em Brasília
A ocorrência foi comunicada por um agente do Centro de Polícia de Atendimento ao Trabalhador (CEPOL), que acionou a 2ª Delegacia de Polícia. A Polícia Militar preservou o local, e a perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT) analisou as circunstâncias do acidente.
Também foram empregadas três viaturas e uma aeronave.