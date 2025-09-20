“Nosso objetivo é garantir que o Acre contribua para a reeleição de Lula”, diz Perpétua sobre 2026

A ex-deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) participou neste sábado (20) de um evento estadual do partido realizado na Fecomercio, em Rio Branco, e falou sobre a atuação da sigla no Acre e os planos para as eleições de 2026.

Perpétua destacou a representatividade do evento, que reuniu delegações de todos os municípios do estado. “Até chegar a esta conferência estadual, mobilizamos mais de 2 mil militantes. É um momento muito importante, com a presença de partidos democráticos como MDB, PSB, PSD, PT, PV e Rede, todos prestigiando o PCdoB”, afirmou.

A ex-deputada ressaltou ainda o papel do presidente Lula no cenário nacional e as ações implementadas no Acre. “Falamos muito do presidente Lula, porque realizamos esta conferência em um momento em que o Brasil precisa se defender e reafirmar sua liderança e soberania. Tenho a honra de representá-lo no trabalho que estamos desenvolvendo na ABDI. O presidente anunciou no Acre quatro indústrias, incluindo vias cooperativas, três indústrias de café e uma de açaí. Como ele mesmo diz, estamos chegando no Brasil profundo e colocando os pobres no orçamento”, disse.

Sobre as estratégias para 2026, Perpétua reforçou o objetivo do PCdoB de fortalecer o apoio à reeleição de Lula. “Nossa grande tarefa é garantir que o Acre contribua para a reeleição do presidente. O partido fará todo o esforço para ter um palanque forte no estado, com candidatos ao governo, ao Senado, uma chapa importante para disputar uma ou duas vagas na Câmara Federal e reforçar nossa bancada na Assembleia Legislativa, que atualmente conta apenas com o deputado Edvaldo Magalhães. Precisamos também apoiar outros partidos na eleição de representantes”, explicou.

A ex-deputada criticou a aprovação da PEC da impunidade, apelidada de PEC da bandidagem, apoiada pela maior parte da bancada acreana. “É vergonhoso que, numa época como essa, uma medida que impede qualquer investigação contra parlamentares tenha sido aprovada. O povo brasileiro precisa se mobilizar e cobrar os deputados que votaram a favor dessa medida”, declarou.

Perpétua concluiu reafirmando sua disposição para atuar na mobilização política. “Só há um jeito de mudar essa situação: mudando a bancada do Acre e o Congresso Nacional. Estou à disposição do povo para isso, com certeza”. As falas foram dadas ao Ac24horas