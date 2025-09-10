10/09/2025
Universo POP
Conheça Tocanna, a cantora de IA por trás do proibidão viral sobre São Paulo
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos

Nota Premiada Acreana divulga ganhadores e distribui R$ 210 mil em prêmios no sorteio de agosto

O sorteio contemplou três ganhadores em cada uma das cinco regionais do estado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Quinze consumidores do Acre foram contemplados no sorteio de agosto do programa Nota Premiada Acreana, realizado nesta quarta-feira (10). A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), distribuiu prêmios de R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil para participantes que registraram o CPF na nota durante suas compras.

Além dos consumidores premiados, as entidades sociais indicadas por eles também receberam valores/ Foto: Secom

O sorteio contemplou três ganhadores em cada uma das cinco regionais do estado: Alto Acre, Baixo Acre, Juruá, Purus e Tarauacá-Envira. Os bilhetes vencedores foram gerados a partir das notas fiscais emitidas no mês passado, e a transmissão da apuração ocorreu nos estúdios do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Rio Branco.

Além dos consumidores premiados, as entidades sociais indicadas por eles também receberam valores correspondentes a 50% do prêmio individual, com direito ainda a um bônus mensal calculado conforme o nível de engajamento.

Segundo o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas, o programa fortalece a arrecadação estadual e amplia os serviços oferecidos à população. Ele destacou que o objetivo é consolidar o hábito de exigir o documento fiscal, garantindo maior controle tributário e retorno em benefícios sociais.

Para participar, basta se cadastrar uma única vez no site oficial do programa, escolher uma instituição social para apoiar e informar o CPF na hora da compra. Os bilhetes para os sorteios são gerados de forma automática, sem necessidade de registro manual.

Confira:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost