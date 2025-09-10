Nota Premiada Acreana divulga ganhadores e distribui R$ 210 mil em prêmios no sorteio de agosto

Quinze consumidores do Acre foram contemplados no sorteio de agosto do programa Nota Premiada Acreana, realizado nesta quarta-feira (10). A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), distribuiu prêmios de R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil para participantes que registraram o CPF na nota durante suas compras.

O sorteio contemplou três ganhadores em cada uma das cinco regionais do estado: Alto Acre, Baixo Acre, Juruá, Purus e Tarauacá-Envira. Os bilhetes vencedores foram gerados a partir das notas fiscais emitidas no mês passado, e a transmissão da apuração ocorreu nos estúdios do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Rio Branco.

Além dos consumidores premiados, as entidades sociais indicadas por eles também receberam valores correspondentes a 50% do prêmio individual, com direito ainda a um bônus mensal calculado conforme o nível de engajamento.

Segundo o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas, o programa fortalece a arrecadação estadual e amplia os serviços oferecidos à população. Ele destacou que o objetivo é consolidar o hábito de exigir o documento fiscal, garantindo maior controle tributário e retorno em benefícios sociais.

Para participar, basta se cadastrar uma única vez no site oficial do programa, escolher uma instituição social para apoiar e informar o CPF na hora da compra. Os bilhetes para os sorteios são gerados de forma automática, sem necessidade de registro manual.

Confira: