Nova friagem provoca queda de temperaturas e ventos gelados no Acre nos próximos dias; saiba mais

O Acre deve registrar uma nova onda de frio polar a partir de sexta-feira (5), marcando a décima friagem de 2025, de acordo com o pesquisador Davi Friale, em seu site O Tempo Aqui. O fenômeno deve deixar o fim de semana com gelado e ventilado em várias regiões do estado.

As temperaturas mínimas previstas para o amanhecer ficarão entre 14 e 17ºC no vale do Rio Acre, abrangendo cidades como Rio Branco e Brasileia, enquanto no vale do Juruá, incluindo Cruzeiro do Sul, a mínima deve oscilar entre 18 e 21ºC. Com ventos fortes soprando do sudeste, a sensação térmica poderá ficar cerca de 4ºC abaixo das temperaturas registradas.

A primeira semana de setembro terá, simultaneamente, variações climáticas intensas, incluindo calor, chuvas fortes, relâmpagos e ventanias. Até quinta-feira (4) o calor predominará, com pancadas de chuva localizadas que podem ser fortes.

O pesquisador alerta para possíveis transtornos em áreas vulneráveis, devido à combinação de ventos, chuvas intensas e raios, especialmente entre quinta e sábado. Apesar da chegada da friagem, ainda podem ocorrer novos recordes de calor, considerando que a maior temperatura do estado até agora foi de 37,7ºC, registrada em 31 de agosto, e em Rio Branco, 36,7ºC, no dia 22 de agosto.