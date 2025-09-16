Nova onda de frio chega ao Acre na próxima semana e deve derrubar temperaturas, prevê Friale

O Acre deve registrar uma nova queda de temperatura na próxima semana, com a chegada de mais uma onda de frio polar, segundo previsão do pesquisador Davi Friale, publicada em seu site O Tempo Aqui.

De acordo com o meteorologista, o fenômeno marca o início da primavera na região e deve atingir também outras áreas da Amazônia. A previsão é que a mudança no tempo ocorra a partir do próximo dia 22.

“Mais uma onda de frio polar chegará ao Acre, derrubando um pouco a temperatura”, destacou.

Friale informou ainda que novas atualizações sobre a intensidade e os efeitos da frente fria serão divulgadas ao longo desta semana.