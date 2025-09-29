29/09/2025
Nova onda polar deverá atingir o Acre na quinta-feira e diminuir temperaturas, diz Friale

A informação foi confirmada pelo site O Tempo Aqui, de Davi Friale

Uma onda polar deve atingir o Acre na próxima quinta-feira (2), reduzindo o calor registrado nos últimos dias e provocando chuvas intensas acompanhadas de temporais. A previsão é do pesquisador meteorológico Davi Friale, do site O Tempo Aqui. Segundo ele, a mudança no tempo pode causar transtornos à população, como alagamento de ruas, queda de galhos e árvores e danos em edificações.

A mínima deverá chegar a 18ºC/Foto: Reprodução

De acordo com Friale, a temperatura máxima na quinta-feira deve ficar abaixo de 27ºC nas regiões leste e sul do estado, que incluem Rio Branco e Brasileia. Na sexta-feira (3), ao amanhecer, as mínimas devem variar entre 18ºC e 21ºC.

Até quarta-feira (1º), o calor permanece, com temperaturas máximas entre 32ºC e 35ºC, além de pancadas de chuva passageiras, que em alguns pontos podem ser fortes.

Com a chegada da onda polar, os ventos mudarão de direção e passarão a soprar de sudeste, entre fracos e moderados, mas com rajadas que podem ultrapassar 50 km/h, deixando o dia mais ventilado.

O pesquisador alerta para a necessidade de atenção diante da alta probabilidade de eventos extremos relacionados ao clima durante a semana.

