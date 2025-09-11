11/09/2025
Universo POP
Estudante de medicina trabalha como coletor de lixo à noite para realizar sonho da faculdade
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen
Horóscopo desta quinta-feira: lua minguante em Touro pede pé no chão e bons cuidados

Nova operação humanitária recebeu 54 repatriados dos Estados Unidos

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
nova-operacao-humanitaria-recebeu-54-repatriados-dos-estados-unidos


Logo Agência Brasil

Um novo voo com brasileiros repatriados dos Estados Unidos pousou na noite de ontem (10) no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG). Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o voo chegou às 22h20, trazendo 54 pessoas de volta ao país.

A maioria dos passageiros era composta por homens desacompanhados (74% do total), com faixa predominante de adultos em idade produtiva. Também desembarcaram três crianças de até 14 anos, e duas pessoas idosas, com 60 anos ou mais.

Notícias relacionadas:

Desde fevereiro, o governo federal já organizou 21 operações de repatriação, que resultaram no retorno seguro de mais de 1,8 mil brasileiros em situação de vulnerabilidade no exterior, principalmente nos Estados Unidos.

De acordo com o ministério, os voos ocorreram nos dias 26 de janeiro; 7 e 21 de fevereiro; 15 e 28 de março; 11 e 25 de abril; 9 e 24 de maio; 7 e 21 de junho; 2, 4, 18 e 25 de julho; 7, 13, 20 e 27 de agosto; e 3 e 10 de setembro.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A operação é parte do programa Aqui é Brasil, de acolhimento humanizado a brasileiros repatriados ou deportados no exterior. A iniciativa, segundo o ministério, é uma resposta articulada e humanizada à deportação e repatriação forçada de brasileiros no exterior e reforça o compromisso do Estado com a proteção dos direitos humanos e a dignidade das pessoas retornadas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost