Novas imagens da dependência por Fentanil nos EUA viralizam; VÍDEO

Os Estados Unidos tiveram em 2024 uma queda de 27% nas mortes por overdose, totalizando cerca de 80 mil vítimas, o menor número desde 2019.

Ainda assim, o fentanil segue como principal responsável e provocou aproximadamente 77,6 mil mortes no período de 12 meses encerrado em março de 2025 — cerca de 213 por dia.

Apesar do recuo, bairros como Kensington, na Filadélfia, enfrentam cenas que ficaram conhecidas como “ruas de zumbis”.

Usuários consomem misturas de fentanil com o sedativo veterinário xylazine, o chamado “Tranq Dope”, que causa torpor profundo e feridas graves, além de reduzir a eficácia de antídotos como a naloxona.

Especialistas alertam que, mesmo com a queda nas estatísticas, a crise segue grave e exige políticas contínuas de prevenção, tratamento e redução de danos.

Veja o vídeo: