Nove dias após fuga, oito presos ainda seguem foragidos em Cruzeiro do Sul

Oito detentos continuam foragidos do Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, mais de uma semana após a fuga registrada no dia 6. Entre os fugitivos estão Eduardo da Silva Lima, José Francisco Souza da Silva (Dude), Edmar Vieira da Silva, Carlos Maico Gomes Fortunato, Caio Firmino Miranda, Carlos Tiago de Lima Izaías, José Rubens do Nascimento Alemão e Carlos Eduardo Santos Pedroza.

De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), as buscas pelos foragidos são conduzidas pelas polícias Penal, Militar e Civil, inicialmente concentradas nas proximidades do presídio.

A fuga motivou a suspensão das visitas aos presos no dia 7, mas o atendimento voltou a ser realizado no domingo (14). Este é o quarto registro de fuga em unidades prisionais do estado nos últimos três meses.