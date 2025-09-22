Nove pessoas são presas após fraude em concurso público na Paraíba

Escrito por Metrópoles
Nove pessoas foram presas, nesse domingo (21/9), durante a realização de um concurso público na cidade de Santa Cecília, no agreste da Paraíba. Segundo a Polícia Civil de Queimadas, o grupo utilizava ponto eletrônico para receber as respostas da prova.

De acordo com a polícia, a ação ocorreu após informações repassadas de forma anônima e sigilosa ao Disque Denúncia (197). Os suspeitos foram flagrados em sala de aplicação de provas utilizando o equipamento.

