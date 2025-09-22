Novo indício? Mãe de Virginia posa ao lado da mãe de Vini Jr. Veja!

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
novo-indicio?-mae-de-virginia-posa-ao-lado-da-mae-de-vini-jr.-veja!

Após seu divórcio do cantor Zé Felipe em maio deste ano, a influenciadora Virginia Fonseca tem sido alvo de rumores sobre um possível romance com o jogador Vinicius Jr., que atua no time espanhol Real Madrid. Neste fim de semana, Margareth Serrão, sua mãe, aumentou essas especulações ao surgir em uma foto com Fernanda Cristina, mãe do atleta.

Os boatos ganharam força nas últimas semanas, principalmente após as recentes viagens da influenciadora para Madri, onde o craque mora. Internautas notaram que a influenciadora esteve na capital espanhola duas vezes em um curto período.

Veja as fotos

Foto: Reprodução
Vini Jr com a mãe Fernanda Cristina e VirginiaFoto: Reprodução
Reprodução / Instagram: @margareth_serrao
Margareth Serrão e Fernanda, mãe de Vini JrReprodução / Instagram: @margareth_serrao
Reprodução: YouTube/Acadêmicos do Grande Rio
Virginia demonstrando desenvoltura durante live da Grande RioReprodução: YouTube/Acadêmicos do Grande Rio
Foto: Reprodução
Virginia e Margareth Serrão passam a seguir mãe de Vini Jr nas redes sociais em meio a rumores de affairFoto: Reprodução
Portal LeoDias / Reprodução: Instagram
Margareth e Virginia FonsecaPortal LeoDias / Reprodução: Instagram
Foto: Reprodução
Mãe de Virginia com a mãe do Vini JrFoto: Reprodução

Leia Também

Inclusive, um vídeo postado por ela em uma academia levantou suspeitas, já que o local é bastante parecido com a academia da mansão de Vini Jr. Além disso, os dois já foram vistos juntos em um iate na Europa e na festa de aniversário do jogador, que aconteceu no Rio de Janeiro.

Um pouco depois, Virginia Fonseca e sua mãe também passaram a seguir Fernanda no Instagram.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost