Novo indício? Mãe de Virginia posa ao lado da mãe de Vini Jr. Veja!

Após seu divórcio do cantor Zé Felipe em maio deste ano, a influenciadora Virginia Fonseca tem sido alvo de rumores sobre um possível romance com o jogador Vinicius Jr., que atua no time espanhol Real Madrid. Neste fim de semana, Margareth Serrão, sua mãe, aumentou essas especulações ao surgir em uma foto com Fernanda Cristina, mãe do atleta.

Os boatos ganharam força nas últimas semanas, principalmente após as recentes viagens da influenciadora para Madri, onde o craque mora. Internautas notaram que a influenciadora esteve na capital espanhola duas vezes em um curto período.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Vini Jr com a mãe Fernanda Cristina e Virginia Foto: Reprodução Margareth Serrão e Fernanda, mãe de Vini Jr Reprodução / Instagram: @margareth_serrao Virginia demonstrando desenvoltura durante live da Grande Rio Reprodução: YouTube/Acadêmicos do Grande Rio Virginia e Margareth Serrão passam a seguir mãe de Vini Jr nas redes sociais em meio a rumores de affair Foto: Reprodução Margareth e Virginia Fonseca Portal LeoDias / Reprodução: Instagram Mãe de Virginia com a mãe do Vini Jr Foto: Reprodução Voltar

Próximo

Inclusive, um vídeo postado por ela em uma academia levantou suspeitas, já que o local é bastante parecido com a academia da mansão de Vini Jr. Além disso, os dois já foram vistos juntos em um iate na Europa e na festa de aniversário do jogador, que aconteceu no Rio de Janeiro.

Um pouco depois, Virginia Fonseca e sua mãe também passaram a seguir Fernanda no Instagram.