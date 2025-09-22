Novo PAC vai beneficiar mais de 600 escolas públicas do Acre e Amazonas com conexão de internet

O Ministério das Comunicações aprovou as diretrizes para que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lance um novo edital destinado à expansão da internet em escolas públicas, com foco nas regiões Norte e Nordeste. A iniciativa faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e prevê a conexão de mais 1,2 mil unidades de ensino.

No Acre, a medida complementa o primeiro edital do programa BNDES FUST Escolas Conectadas, que já prevê a instalação de internet em 632 escolas públicas do estado e do Amazonas, alcançando milhares de estudantes. A ação conta com recursos não reembolsáveis do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST).

O novo edital terá R$53 milhões para ampliar a infraestrutura de conectividade em escolas de estados como Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia. O BNDES será responsável pelo processo de seleção das empresas de telecomunicações que farão as instalações e pelo acompanhamento da execução.

De acordo com o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, a iniciativa busca garantir condições de igualdade entre alunos das redes públicas e privadas. Já o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, ressaltou que a inclusão digital é essencial para reduzir desigualdades regionais e ampliar oportunidades.

Com a soma dos dois editais, mais de 3 mil escolas públicas do Norte e Nordeste devem ser beneficiadas, incluindo unidades acreanas, que enfrentam um dos cenários mais críticos de conectividade do país.