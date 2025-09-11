11/09/2025
Universo POP
Novo Plano Diretor e PPA da Prefeitura de Rio Branco cria novas oportunidades para comércio e infraestrutura na capital

A Prefeitura de Rio Branco e a Câmara Municipal reforçaram, nesta semana, a união entre os poderes, ao se reunirem para discussão do Plano Diretor e do Plano Plurianual (PPA). O encontro teve como objetivo alinhar as reformulações e fortalecer a cooperação entre Executivo e Legislativo, visando orientar o crescimento ordenado da cidade e gerar novas oportunidades para o comércio e a infraestrutura urbana.

Entre os vereadores presentes, estiveram Samir Bestene, Bruno Moraes, Aiache, Matheus Paiva, Márcio Mustafá, João Paulo Silva, Leôncio Castro e Felipe Tchê.

O secretário de Articulação Institucional, Rennan Biths, destacou a importância do diálogo com os vereadores para garantir transparência e construir as propostas de forma conjunta. “Esse encontro com os vereadores é importante porque possibilita que todas as informações cheguem de forma clara ao Legislativo. A Câmara terá papel essencial na análise e votação, e essa troca de ideias é fundamental para que o planejamento urbano seja construído de forma conjunta, atendendo às necessidades da população e preparando Rio Branco para os próximos anos”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal, Joabe Lira, ressaltou que a atualização do Plano Diretor é estratégica para desburocratizar processos e criar melhores condições para o desenvolvimento econômico e social do município. “Hoje é um momento importante. A população espera essa atualização para desburocratizar processos e oferecer melhores condições para empresários, empreendedores, comerciantes, igrejas e estacionamentos. Sabemos que é uma nova etapa que vamos vivenciar no Centro da cidade e queremos dar as condições necessárias para que o município cresça”, destacou.

O vereador Samir Bestene, também presente na reunião, reforçou que a revisão do Plano Diretor é resultado de um debate iniciado na legislatura passada e agora ampliado. “Estamos aqui para debater a revisão do Plano Diretor, que já vinha sendo discutida na legislatura anterior, quando conseguimos aprovar o plano no Conselho Municipal de Urbanismo. Recentemente, houve reunião com representantes das igrejas para tratar de pontos que beneficiam essas instituições, e agora o debate está sendo ampliado. Entre os temas estão a regularização de alguns comércios, a quantidade de vagas por área construída, a distância entre postos de combustíveis e outras questões fundamentais para o crescimento e para o movimento da economia da cidade”, disse.

Mesmo em agenda fora do estado, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhou a reunião e reforçou seu compromisso com a transformação da capital acreana: “Nosso desejo é transformar Rio Branco em uma cidade cada vez mais digna, bonita e organizada, com cara de capital. Há anos o Plano Diretor é pensado para melhorar a infraestrutura, gerar desenvolvimento e oferecer dignidade à nossa população. Com esse novo ciclo, queremos garantir que Rio Branco avance com planejamento e se torne referência em qualidade de vida para todos”, destacou o prefeito.

