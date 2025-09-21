Novo presidente do PT em Rio Branco fala em retomada de bases e futuro do partido na capital

O superintendente de Patrimônio da União (SPU) no Acre, Tiago Mourão, assumiu a presidência do diretório municipal do PT em Rio Branco em um processo que ele próprio descreve como natural e democrático. Em entrevista exclusiva, Mourão detalhou a experiência política, a atuação à frente da SPU e suas perspectivas para o partido e o desenvolvimento do estado.

“Foi muito natural, as coisas foram acontecendo sem nenhuma imposição. Teve um diálogo bem bacana com a direção do partido, eles apresentaram uma proposta nova de deixar o diretório mais dinâmico, respeitando a história que o PT construiu aqui na capital, e eu aceitei”, contou Mourão.

O superintendente explicou que sua atuação política ganhou força a partir da nomeação para a SPU, cargo que ocupa desde maio de 2023.

“Na realidade, o fato de ter assumido a superintendência já foi uma surpresa, porque eu sou da iniciativa privada. Essa mudança me colocou numa posição política mais contundente, muito por conta das ações do presidente Lula, que estamos propagando no Estado”, disse.

Ele destacou ainda o papel social da SPU no Acre: “Eu costumo dizer que a SPU é um instrumento para dar dignidade e cidadania para as pessoas. Conseguimos transformar vidas através de imóveis. Conseguimos trazer uma creche ao lado da casa de uma família, um hospital, uma escola, dar títulos definitivos para a população que antes não conhecia esses direitos. Isso me traz uma grande alegria. A SPU não é só gestão de imóveis, é política pública social, é transformar vidas”, enfatizou.

Mourão relatou como se deu sua escolha para presidir o diretório municipal do PT.

“Dentro do partido existem forças, correntes, tendências de posições. Foi apresentado o meu nome, as forças acharam que seria um momento bacana e me chamaram para conversar, e eu topei. Fizemos uma mobilização grande com todos os filiados para a votação. É uma disputa democrática, porque existe uma eleição interna que define os diretórios municipais, estadual e nacional”, explicou.

Ao falar sobre seu perfil político, Mourão afirmou que não tem pretensão de candidatura, mas se colocou à disposição do partido. “As pessoas perguntam: ‘Tu vai ser candidato?’ Eu não tenho pretensão de ser candidato, mas se o partido achar que é conveniente, estou à disposição. Posso colaborar de várias formas, trazendo investimentos para o estado, ajudando a fortalecer a economia e a política pública”, disse.

O superintendente também falou sobre sua visão política e a necessidade de diálogo com diferentes setores.

“Eu sou da iniciativa privada, tenho uma linha mais econômica, mas também acompanho a luta dos movimentos sociais e dos grupos menos favorecidos. Temos que dialogar com a população e mostrar nossas ideias. Estamos num estado com maioria conservadora, nosso campo é progressista, e precisamos mostrar o que podemos oferecer em termos de progresso e desenvolvimento econômico”, afirmou.

Para Mourão, o campo progressista tem se mostrado eficiente.

“Não vejo em 2025 uma posição conservadora compatível com a diversidade do nosso país. Temos uma população diversa, com várias religiões, identidades de gênero e classes sociais. O campo progressista é o que traz resultado. Hoje temos superávit, a maior ocupação de trabalho da história, uma posição comercial nunca vista antes com outros países. Precisamos dialogar com todos os setores”, disse.

Sobre a atuação do diretório municipal do PT, Mourão destacou a importância de retomar o diálogo com a população.

“O Diretório Municipal tem um secretariado com várias temáticas: mulher, combate ao racismo, cultura. No passado, essas atividades eram mais visíveis, com encontros nas bases e bairros. Quero retomar esses diálogos para termos uma posição mais participativa. O diretório vai colaborar com as eleições municipais, estaduais e federais, ajudando a organizar candidaturas e fortalecendo a presença do partido na capital”, explicou.

Mourão ainda comentou sobre a formação de chapas para eleições futuras: “Temos nomes muito bons: Márcio Alécio, do Iincra; Cesário Braga, do Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ricardo Araújo, do Dnit. Também temos companheiros do Juruá e do Alto Acre. Podemos formar uma chapa estadual e federal competitiva, com boas perspectivas para o PT no estado”, disse.

Ao final, Mourão reforçou a visão de integração entre sua atuação na SPU e no partido. “A SPU me permite trazer políticas públicas para a população e, ao mesmo tempo, o diretório me permite aproximar o partido da sociedade. É uma combinação que gera resultados e promove dignidade e cidadania. Essa é a minha meta: contribuir com a população e com o desenvolvimento do Acre de forma pragmática, sem perder a visão social e econômica”, concluiu.