Novo projeto de subsídio ao transporte pode gerar impacto de R$ 13 milhões, aponta vereador

O vereador Fábio Araújo (MDB) afirmou nesta quinta-feira (11) que o novo projeto de subsídio ao transporte coletivo apresentado pela Prefeitura de Rio Branco traz um impacto financeiro de mais de 60% a mais do que o anterior.

Segundo o parlamentar, a proposta eleva o valor do subsídio de R$ 2,63 para R$ 3,63 por passagem, o que representa um acréscimo de aproximadamente R$ 5 milhões ao ano.

“Ontem o pedido era de R$ 0,50 de aumento, hoje já chegou a R$ 1. Isso gera um impacto de R$ 8 milhões para quase R$ 13 milhões por ano”, destacou.

Araújo disse que a Câmara busca mais informações sobre a destinação dos recursos, especialmente no que se refere ao reajuste salarial dos trabalhadores do transporte coletivo. O sindicato da categoria informou que o acordo negociado prevê 7% de aumento no salário-base e 10% no auxílio-alimentação.

“Queremos saber se esse valor realmente corresponde ao impacto de R$ 13 milhões por ano. Precisamos de clareza para entender se o repasse será suficiente e se vai direto para o que está sendo reivindicado pelos motoristas”, reforçou o vereador.