12/09/2025
Número de mortos em protestos no Nepal sobe para 51

Pelo menos 51 pessoas e outras e 1.368 ficaram feridas em meio aos protestos da Geração Z que derrubaram o governo no Nepal, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (12/9).

Diante da escalada, o primeiro-ministro Khadga Prasad Sharma Oli, de 73 anos e que já havia liderado o governo por quatro vezes, anunciou sua renúncia na terça-feira (9/8).

Mais de 13, 5 mil detentos conseguiram escapar das prisões nepalesas esta semana, aproveitando o caos dos protestos. Até esta quinta-feira (11/9), mais de 200 fugitivos já tinham sido recapturados. Segundo o exército, foram presos 192 apenas da penitenciária de Rajbiraj, no sudeste do país.

Houve confrontos em Ramechhap, a leste de Katmandu, onde o Exército abriu fogo, o que resultou em dois prisioneiros mortos e outros 12 feridos. As patrulhas de fronteira indianas também prenderam dezenas de fugitivos que tentavam entrar na Índia. Sessenta deles foram entregues às autoridades.

A eclosão dos distúrbios, que começaram na segunda-feira (8/9) em Katmandu e outras cidades, foi motivada pela insatisfação dos jovens nepaleses com a corrupção generalizada, o alto desemprego e a decisão do governo de bloquear as redes sociais.

O auge da violência se deu na terça quando incendiaram a sede do Parlamento, edifícios estatais, um shopping center, um hotel Hilton e a sede do principal diário do país, o “Kathmandu Post”.

*Com informações da RFI, parceira do Metrópoles.

