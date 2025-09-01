Nutri indica 5 lanches saudáveis para matar a vontade de beliscar

A vontade de comer uma besteira no meio do dia costuma ser um dos grandes obstáculos para quem está começando uma dieta. Afinal, um dos pontos que contribui, e muito, para uma alimentação mais saudável é o equilíbrio, o que envolve um certo planejamento e disciplina.

Comer em horários específicos, não exagerar nas porções e não passar muito tempo sem comer são alguns dos aspectos que auxiliam o processo de criar um novo hábito. Mas e quando, de repente, bate aquela vontade de mastigar alguma coisa?

Pode até não ser fome, mas apenas a vontade de comer. E para esses momentos não se tornarem fonte de sofrimento, que tal se render a um snack, mas manter o lanche saudável? O Metrópoles conversou com a nutricionista e mestre em nutrição Adriana Stavro e ela deu dicas praticamente infalíveis para investir em lanches gostosos e não fugir da dieta.

1. Mix de oleaginosas e frutas seca

Amêndoas, nozes ou castanhas + uva-passa ou damasco seco.

São fontes de gorduras boas, fibras e energia rápida. Ideais para ter na bolsa.

2. Palitinhos de legumes com homus

Cenoura, pepino e salsão cortados em tiras + pasta de grão-de-bico temperada.

Um lanche crocante e rico em fibras e proteínas vegetais.

Perder peso de forma saudável não é algo que acontece da noite para o dia. É necessário ter bons hábitos de vida, fazer exercícios, manter dieta e ter persistência

No entanto, quando combinados com boas práticas, certos alimentos podem auxiliar na perda de peso graças ao alto teor de fibras e/ou poder termogênico e anti-inflamatório

Esses alimentos são aqueles capazes de combater a retenção de líquidos, melhorar o trânsito intestinal, acelerar o metabolismo ou queimar calorias

O abacate, apesar de calórico, é rico em gorduras boas, possui propriedades anti-inflamatórias e é um alimento que incentiva digestão mais lenta. Logo, é uma fruta que ajuda a prolongar a saciedade do corpo

A pimenta é outro alimento que auxilia na perda de peso. Por elevar a temperatura corporal e ser capaz de aumentar a frequência cardíaca, as pimentas fazem com que queimemos mais calorias

O salmão é um dos alimentos que prolongam a sensação de saciedade. Além de ser uma ótima fonte de proteína, também contém ácidos graxos anti-inflamatórios

A maçã verde é uma das frutas mais indicadas para quem procura por alimentos que auxiliem na perda de peso. Além de conter pouco açúcar, se comparada a outros tipos de maçãs, ela também é rica em pectina, que auxilia na redução do colesterol e no bom funcionamento digestivo

Além de possuírem efeito termogênico, os ovos têm 6 gramas de proteína por porção. Quando consumidos pela manhã, promovem saciedade por várias horas no dia

Apesar de ser calórico, o coco traz sensação de saciedade, é rico em gorduras boas e disponibiliza energia para o organismo de forma mais rápida que outros tipos de gordura

Brócolis, couve, couve-flor, couve de Bruxelas, repolho e rúcula, os vegetais crucíferos, possuem baixa caloria e são poderosas fontes de fibras

Peito de frango é uma excelente fonte de proteína e possui baixo teor de gordura e calorias

Segundo especialistas, o vinagre de maçã prolonga a sensação de saciedade e ajuda a controlar os níveis de insulina no corpo. Há duas maneiras de consumir esse alimento: colocando na salada ou diluindo em água e tomando antes das refeições

Frutas vermelhas são outro grande trunfo. Elas possuem propriedades rejuvenescedoras, atuam na redução dos níveis de inflamação e pressão arterial, são ricas em antioxidantes e deliciosas. Morango, cereja, groselhas vermelhas e mirtilos são exemplos

Para conseguir ver os números diminuindo na balança e garantir uma boa saúde, não deixe de procurar orientação profissional

3. Iogurte proteico com frutas vermelhas

Iogurte natural ou proteico + morangos ou mirtilos frescos.

São fontes de proteína que auxiliam na saciedade e ainda têm a vantagem dos antioxidantes das frutas.

4. Ovo de codorna cozido com especiarias

Ovo cozido salpicado com páprica ou ervas secas.

Fonte de proteína de alta qualidade e fácil de levar.

5. Torrada integral com pasta de abacate

Pão integral torrado + abacate amassado com limão e pimenta.

Combinação de fibras, gorduras boas e sabor que lembra comfort food.