Nutrição em Pauta: alimentos do mês de setembro

Setembro marca a transição para a primavera em grande parte do país, o que significa mais cores, sabores e diversidade de alimentos disponíveis. Com o aumento da temperatura, cresce também o consumo de frutas frescas, sucos naturais e alimentos leves. No Norte do Brasil, especialmente no Acre, setembro ainda é tempo de aproveitar frutas nativas riquíssimas em nutrientes e valor cultural.
Selecionar alimentos da estação é uma forma de cuidar do corpo e do bolso: eles costumam ser mais baratos, saborosos e nutritivos. E quando valorizamos os alimentos regionais, também fortalecemos a identidade alimentar e a produção local.
🍊 Frutas da estação em setembro e seus benefícios
🥑 Abacate
Rico em gorduras boas, é excelente para o controle do colesterol, saciedade e saúde cardiovascular. Também ajuda na absorção de vitaminas lipossolúveis.
🍌 Banana (prata, pacovã e nanica)
Fonte de energia rápida, potássio e vitamina B6, atua na prevenção de cãibras, regulação da pressão e melhora do humor.
🍈 Goiaba
Altíssimo teor de vitamina C — até mais que a laranja — além de fibras que ajudam no funcionamento intestinal.
🍊 Laranja-lima e laranja-pera
Além da vitamina C, oferecem flavonoides que aumentam a absorção de ferro e fortalecem a imunidade.
🍋 Limão
Poderoso antioxidante, auxilia na digestão, na alcalinização do sangue e na melhora do sistema imune.
🍎 Maçã
Rica em pectina, uma fibra que regula a glicemia e o intestino. Versátil para sucos, assados e lanches.
🍈 Mamão
Fonte de papaína e vitamina A, favorece a digestão, melhora a saúde intestinal e contribui para a saúde da pele.
🌼 Maracujá
Contém passiflorina, substância com efeito calmante natural. Rico em antioxidantes, favorece o relaxamento e o sono.
🍊 Tangerina (mexerica)
Leve, refrescante e rica em vitamina C. Fácil de descascar, é ótima para lanches rápidos.
Alimentos típicos do Acre e do Norte em setembro e seus benefícios
🍇 Açaí nativo
Ainda em plena safra. Rico em antocianinas, fibras e gorduras boas. Excelente para o pré-treino e para fortalecer a imunidade.
🧡 Buriti
Fonte natural de vitamina A (betacaroteno), com ação antioxidante e protetora da pele e da visão.
🍫 Cupuaçu
Composto bioativo, rico em polifenóis e fibras. Ajuda no equilíbrio intestinal e tem sabor marcante. Pode ser usado em sucos, cremes ou sobremesas funcionais.
🍇 Bacaba
Fruta semelhante ao açaí, com maior teor de lipídios e sabor mais adocicado. Rico em antioxidantes, ideal para bebidas e pratos típicos.
🌰 Castanha-do-Brasil
Fonte concentrada de selênio, importante para a tireoide, fertilidade e ação antioxidante. Uma unidade ao dia já é suficiente.
🍌 Banana pacovã
Mais firme e rica em amido resistente, ideal para assar, cozinhar ou fazer purê. Dá saciedade e favorece o intestino.
🥥 Pupunha
Palmeira amazônica rica em carotenoides e fibras. Ajuda no controle glicêmico e na saciedade.
🐟 Pirarucu e tambaqui
Peixes nobres da região Norte. Fontes de proteína magra e ômega-3, que favorecem o sistema cardiovascular, a saúde cerebral e o controle inflamatório.
🍠 Macaxeira (mandioca)
Carboidrato complexo de digestão lenta, ideal para pratos regionais e base energética da culinária acreana.
✅ Dicas práticas para incluir esses alimentos no dia a dia
-
Açaí nativo batido com banana no café da manhã ou pré-treino
-
Suco de maracujá com limão para relaxar e hidratar
-
Buriti com limão e água gelada como refresco antioxidante
-
Pirarucu grelhado com purê de macaxeira para um almoço nutritivo
-
Castanha-do-Brasil triturada em frutas, saladas ou sobremesas
-
Cupuaçu com aveia como creme ou recheio funcional
🌱 Comer da estação é…
✔ Mais nutritivo
✔ Mais barato
✔ Mais sustentável
✔ Mais conectado com sua cultura local
O mês de setembro oferece uma diversidade incrível de alimentos que equilibram sabor, saúde e cultura. Ao escolher frutas da estação e alimentos típicos da sua região, você não apenas favorece o seu bem-estar físico, mas também fortalece a economia local e valoriza a biodiversidade do território onde vive.
A natureza já oferece tudo o que o nosso corpo precisa, basta saber escolher com sabedoria.
Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva.
