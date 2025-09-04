Nutrição em Pauta: alimentos do mês de setembro

Frutas e alimentos regionais para fortalecer sua saúde e valorizar a cultura local

Setembro marca a transição para a primavera em grande parte do país, o que significa mais cores, sabores e diversidade de alimentos disponíveis. Com o aumento da temperatura, cresce também o consumo de frutas frescas, sucos naturais e alimentos leves. No Norte do Brasil, especialmente no Acre, setembro ainda é tempo de aproveitar frutas nativas riquíssimas em nutrientes e valor cultural.

Selecionar alimentos da estação é uma forma de cuidar do corpo e do bolso: eles costumam ser mais baratos, saborosos e nutritivos. E quando valorizamos os alimentos regionais, também fortalecemos a identidade alimentar e a produção local.

🍊 Frutas da estação em setembro e seus benefícios

🥑 Abacate
Rico em gorduras boas, é excelente para o controle do colesterol, saciedade e saúde cardiovascular. Também ajuda na absorção de vitaminas lipossolúveis.

🍌 Banana (prata, pacovã e nanica)
Fonte de energia rápida, potássio e vitamina B6, atua na prevenção de cãibras, regulação da pressão e melhora do humor.

🍈 Goiaba
Altíssimo teor de vitamina C — até mais que a laranja — além de fibras que ajudam no funcionamento intestinal.

🍊 Laranja-lima e laranja-pera
Além da vitamina C, oferecem flavonoides que aumentam a absorção de ferro e fortalecem a imunidade.

🍋 Limão
Poderoso antioxidante, auxilia na digestão, na alcalinização do sangue e na melhora do sistema imune.

🍎 Maçã
Rica em pectina, uma fibra que regula a glicemia e o intestino. Versátil para sucos, assados e lanches.

🍈 Mamão
Fonte de papaína e vitamina A, favorece a digestão, melhora a saúde intestinal e contribui para a saúde da pele.

🌼 Maracujá
Contém passiflorina, substância com efeito calmante natural. Rico em antioxidantes, favorece o relaxamento e o sono.

🍊 Tangerina (mexerica)
Leve, refrescante e rica em vitamina C. Fácil de descascar, é ótima para lanches rápidos.

Alimentos típicos do Acre e do Norte em setembro  e seus benefícios

🍇 Açaí nativo
Ainda em plena safra. Rico em antocianinas, fibras e gorduras boas. Excelente para o pré-treino e para fortalecer a imunidade.

🧡 Buriti
Fonte natural de vitamina A (betacaroteno), com ação antioxidante e protetora da pele e da visão.

🍫 Cupuaçu
Composto bioativo, rico em polifenóis e fibras. Ajuda no equilíbrio intestinal e tem sabor marcante. Pode ser usado em sucos, cremes ou sobremesas funcionais.

🍇 Bacaba
Fruta semelhante ao açaí, com maior teor de lipídios e sabor mais adocicado. Rico em antioxidantes, ideal para bebidas e pratos típicos.

🌰 Castanha-do-Brasil
Fonte concentrada de selênio, importante para a tireoide, fertilidade e ação antioxidante. Uma unidade ao dia já é suficiente.

🍌 Banana pacovã
Mais firme e rica em amido resistente, ideal para assar, cozinhar ou fazer purê. Dá saciedade e favorece o intestino.

🥥 Pupunha
Palmeira amazônica rica em carotenoides e fibras. Ajuda no controle glicêmico e na saciedade.

🐟 Pirarucu e tambaqui
Peixes nobres da região Norte. Fontes de proteína magra e ômega-3, que favorecem o sistema cardiovascular, a saúde cerebral e o controle inflamatório.

🍠 Macaxeira (mandioca)
Carboidrato complexo de digestão lenta, ideal para pratos regionais e base energética da culinária acreana.

✅ Dicas práticas para incluir esses alimentos no dia a dia

  • Açaí nativo batido com banana no café da manhã ou pré-treino

  • Suco de maracujá com limão para relaxar e hidratar

  • Buriti com limão e água gelada como refresco antioxidante

  • Pirarucu grelhado com purê de macaxeira para um almoço nutritivo

  • Castanha-do-Brasil triturada em frutas, saladas ou sobremesas

  • Cupuaçu com aveia como creme ou recheio funcional

🌱 Comer da estação é…

✔ Mais nutritivo
✔ Mais barato
✔ Mais sustentável
✔ Mais conectado com sua cultura local

O mês de setembro oferece uma diversidade incrível de alimentos que equilibram sabor, saúde e cultura. Ao escolher frutas da estação e alimentos típicos da sua região, você não apenas favorece o seu bem-estar físico, mas também fortalece a economia local e valoriza a biodiversidade do território onde vive.

A natureza já oferece tudo o que o nosso corpo precisa, basta saber escolher com sabedoria.

📚 Referências:

  • Ministério da Saúde. Guia Alimentar para a População Brasileira

  • EMBRAPA. Calendário de Sazonalidade de Alimentos

  • Barros, A. C. et al. (2023). Composição nutricional de frutas nativas da Amazônia. Revista Brasileira de Alimentos Funcionais

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101

