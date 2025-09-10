o-agente-secreto,-com-wagner-moura,-ganha-primeiro-trailer.-assista!

O Agente Secreto ganhou o primeiro trailer oficial nesta quarta-feira (10/9). O longa, mais premiado do Festival de Cannes deste ano, estreia nos cinemas brasileiros em 6 de novembro.
Ambientado no Recife de 1977, a trama política acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia que tenta deixar para trás um passado cheio de mistério. Ao voltar para a cidade em plena semana de carnaval, ele descobre que a capital pernambucana está longe de ser o refúgio que imaginava.
Wagner Moura no filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
Cena do filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
O Agente Secreto
O Agente Secreto é destaque no Festival de Cinema
Maria Fernanda Candido em O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
O elenco reúne grandes nomes do cinema nacional, como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Hermila Guedes, Alice Carvalho, Roberto Diogenes e Wagner Moura, no papel principal.
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o filme levou dois prêmios no Festival de Cannes: Wagner Moura venceu como Melhor Ator e o cineasta foi consagrado como Melhor Diretor. A revista Variety destacou que O Agente Secreto pode superar Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional.