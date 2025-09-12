O Agente Secreto, Manas e a polêmica na escolha do Brasil para o Oscar

Dois filmes brasileiros estão movimentando as redes sociais com um debate polêmico. Tudo começou com a revelação da short-list da Academia Brasileira de Cinema com os seis escolhidos na disputa para representar o Brasil na corrida por uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional.

Os escolhidos foram: Baby, de Marcelo Caetano; Kasa Branca, de Luciano Vidigal; Manas, de Marianna Brennand; O Agente Secreto, de Kleber de Mendonça Filho; O Último Azul, de Gabriel Mascaro e Oeste Outra Vez, de Erico Rassi.

Dentre os escolhidos, O Agente Secreto parecia ser o favorito para ganhar a vaga, pois venceu quatro prêmios no Festival de Cannes, um dos grandes termômetros na corrida ao Oscar. A produção levou os prêmios de Melhor Filme e de Melhor Ator com Wagner Moura, brasileiro que já tem carreira consolidada nos EUA.

Nos últimos dias, contudo, o filme Manas também surgiu como uma opção de escolha viável da Academia Brasileira de Cinema, apresentando uma força que não era esperada pela crítica especializada. O longa de Marianna Brennand ganhou apoio de várias empresas brasileiras e do ator Sean Penn, que se tornou produtor executivo do longa.

A disputa entre as duas obras movimentou as redes sociais e pegou os especialistas de surpresa, visto que O Agente Secreto, até então, era tido como escolha quase que definitiva. A decisão da Academia Brasileira de Cinema, que será revelada apenas na próxima segunda-feira (15/9), promete ser tensa.

Em meio as discussões sobre qual filme deve ser o escolhido, o Metrópoles te explica toda essa polêmica.

De acordo com a Variety, O Agente Secreto é cotado internacionalmente como um filme que pode superar o sucesso de Ainda Estou Aqui.

Clayton Davis, editor do veículo e responsável por cravar a vitória da brasileira Fernanda Torres como Melhor Atriz no Globo de Ouro 2025, destacou que o filme de Kleber Mendonça Filho pode despontar nas categorias de atuação, direção, roteiro original e melhor filme.

Entretanto, o crescimento de Manas com apoio de grandes artistas brasileiros e divulgação internacional traz uma indecisão para a definição da Academia antes da divulgação do resultado.

Uma das responsáveis pela polêmica entre os filmes viralizar nas redes sociais foi a atriz Fernanda Torres. Após mobilizar o Brasil inteiro no último Oscar por conta da atuação em Ainda Estou Aqui, a artista resolveu publicar conteúdos sobre o filme Manas.

“Muito feliz de saber que o Sean Penn embarcou como produtor do Manas, no lançamento americano do filme. O Penn foi o primeiro a abraçar o Ainda Estou Aqui, quando desembarcamos em Los Angeles. O Manas merece demais”, disse a atriz no Instagram.

Logo após a publicação, internautas criticaram Fernanda Torres por não apoiar O Agente Secreto. “Com O Agente Secreto a indicação já é garantida e a galera querendo inovar a essa altura do campeonato”, disse um. “A queridinha está sabotando a campanha de O Agente Secreto para o Oscar”, lamentou um outro.

Diante das especulações, a atriz não perdeu tempo e colocou panos quentes na situação, fazendo uma publicação divulgando o filme de Kleber Mendonça Filho. “Doida para ver”, escreveu. O filme terá uma sessão especial nesta sexta-feira (12/9) no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que pode ser decisiva para a escolha final dos acadêmicos.

Entenda a trama de O Agente Secreto

O longa acompanha a vida de Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna a Recife após anos fora em busca de paz .

. Ao chegar lá, ele descobre que sua cidade natal esconde perigos e segredos inquietantes.

O filme é ambientado em meio a Ditadura Militar do Brasil, no ano de 1977 .

. Estão no elenco os atores: Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Carlos Francisco, Roberio Diogenes, Hermila Guedes, Isabél Zuaa, Laura Lufési, Roney Villela, Fafá Dantas, Isadora Ruppert, Ítalo Martins, Kaiony Venâncio, Geane Albuquerque, João Vitor Silva, Nivaldo Nascimento, Cely Farias, Albert Tenório, Lula Terra, Priscila Ferraz, Igor de Araújo, Ane Oliva, Joálisson Cunha e Buda Lira.

Com distribuição da Vitrine Filmes, o filme estreia nos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro.

Entenda a trama de Manas

Marcielle, uma garota de 13 anos, vive em uma comunidade ribeirinha na Ilha do Marajó com o pai, a mãe e três irmãos.

Instigada pelas falas da mãe, ela cultua a imagem de Claudinha, sua irmã mais velha, que partiu para longe após “arrumar um homem bom” nas balsas que passam pela região.

Conforme amadurece, ela vê suas idealizações ruírem e fica presa em ambientes abusivos .

. Ciente de que o futuro não lhe reserva muitas opções, ela decide confrontar a engrenagem violenta que rege sua comunidade .

. Estão no elenco: Jamilli Correa, Rômulo Braga, Samira Eloá, Emily Pantoja, Fátima Macedo, Dira Paes, Enzo Maia e Gabriel Rodrigues.

O filme estreou nos cinemas brasileiros em maio deste ano e se destacou pelo conteúdo denunciativo da violência sexual sofrida por mulheres.

Dois filmes brasileiros no Oscar?

Entre as especulações, muitos internautas avaliam que indicar Manas como indicado brasileiro abriria caminho para se ter dois filmes brasileiros no Oscar, justamente pela campanha de O Agente Secreto estar avançada.

Para eles, O Agente Secreto pode conseguir indicações em outras categorias por si só, não dependendo exclusivamente da indicação da Academia Brasileira de Cinema.

Um exemplo recente, entretanto, é um contraponto para entender os riscos dessa escolha. Na França, a Academia de Cinema não escolheu Anatomia de Uma Queda como filme indicado para a categoria internacional. Apesar da força da produção, que conquistou estatuetas no Oscar, o país perdeu a oportunidade de ganhar o primeiro Oscar na categoria internacional em mais de 30 anos.