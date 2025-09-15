O Agente Secreto representará o Brasil na corrida pelo Oscar 2026

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta segunda-feira (15/9) qual filme brasileiro foi o escolhido para concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar de 2026. O longa selecionado foi O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura.

Os filmes que integravam a lista eram: Baby, de Marcelo Caetano; Kasa Branca, de Luciano Vidigal; Manas, de Marianna Brennand; O Agente Secreto, de Kleber de Mendonça Filho; O Último Azul, de Gabriel Mascaro e Oeste Outra Vez, de Erico Rassi.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Cena do filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

Divulgação 2 de 5

Maria Fernanda Candido em O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

Cinema Scopio/Divulgação 3 de 5

O Agente Secreto é destaque no Festival de Cinema

Divulgação 4 de 5

Wagner Moura no filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

Victor Juca/Divulgação 5 de 5

Wagner Moura no filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

Divulgação

A escolha do indicado é feita pela própria Academia Brasileira de Cinema. O filme é, então, enviado à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em Hollywood. Após uma série de critérios e seleções, os 10 concorrentes finais são divulgados.

Em 16 de dezembro, a academia norte-americana vai divulgar uma lista com a pré-seleção.

O Agente Secreto no Oscar 2026

Renata Almeida, presidente da Academia Brasileira de Cinema, falou sobre a representatividade da escolha de O Agente Secreto como representante brasileiro para o Oscar 2026.

“É uma resposta para este Brasil que acabou de ter este 11 de setembro da maior alegria possível, não nunca fazendo mal a uma pessoa, mas temos decisões do nosso judiciário e finalmente se impõe com um Brasil mais justo”, destacou.

Segundo a Variety, O Agente Secreto pode ir além de Ainda Estou Aqui, vencedor de Melhor Filme Internacional em 2025, e concorrer em quatro categorias na maior premiação do cinema: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Roteiro Original.

Polêmica em meio a escolha do filme

Dois filmes brasileiros movimentaram as redes dias antes do anúncio de quem seria o representante do país. Tudo começou com a revelação da short-list da Academia Brasileira de Cinema com os seis escolhidos na disputa para representar o Brasil na corrida por uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional.

Os escolhidos foram: Baby, de Marcelo Caetano; Kasa Branca, de Luciano Vidigal; Manas, de Marianna Brennand; O Agente Secreto, de Kleber de Mendonça Filho; O Último Azul, de Gabriel Mascaro e Oeste Outra Vez, de Erico Rassi.

Dentre os escolhidos, O Agente Secreto parecia ser o favorito para ganhar a vaga, pois venceu quatro prêmios no Festival de Cannes, um dos grandes termômetros na corrida ao Oscar. A produção levou os prêmios: ode Melhor Ator com Wagner Moura, brasileiro que já tem carreira consolidada nos EUA, e o de melhor diretor, para Kléber Mendonça Filho.

Nos últimos dias, contudo, o filme Manas também surgiu como uma opção de escolha viável da Academia Brasileira de Cinema, apresentando uma força que não era esperada pela crítica especializada. O longa de Marianna Brennand ganhou apoio de várias empresas brasileiras e do ator Sean Penn, que se tornou produtor executivo do longa.

As discussões nas redes movimentaram as campanhas de ambos os filmes e deixou um clima de incerteza para o anúncio do escolhido, revelado nesta segunda-feira (15/9).