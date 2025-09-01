“O covarde será encontrado”: PCERJ reage à morte de policial civil

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) se pronunciou por meio de nota sobre o assassinato do policial civil Elber Fares (foto em destaque), lotado na 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis). O texto diz que a corporação não descansará até que o “covarde” seja encontrado.

Elber foi morto a tiros na noite desse domingo (31/8), na frente do filho, logo após sair de uma igreja no bairro Balneário, na Costa Verde fluminense. Segundo testemunhas, um carro se aproximou do veículo do agente no momento em que ele abria a porta. O atirador disparou ao menos três vezes.

Câmeras de segurança da região flagraram a execução. Nas imagens, é possível ver o momento em que o filho da vítima corre desesperado em direção ao pai, que cai no chão, enquanto o criminoso retorna ao carro e foge.

Atingido por pelo menos cinco disparos, segundo informações preliminares da Polícia Civil, ele foi levado pelos Bombeiros ao Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), mas não resistiu aos ferimentos.

Na nota, a PCERJ afirmou que lamenta profundamente a morte do inspetor, covardemente assassinado na frente de seu filho. “Não mediremos esforços para localizar e prender o responsável — e quaisquer envolvidos — nesse crime brutal”, declarou.

“A perda de um policial civil é uma afronta não apenas à instituição, mas a toda a sociedade”, destacou.

A nota termina com a seguinte declaração: “Reafirmamos nosso compromisso: Não descansaremos até que o covarde seja encontrado”.

