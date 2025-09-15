o-day-after-de-bolsonaro:-fim-de-uma-era?

A condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, um marco histórico na democracia brasileira, reverberou não apenas nos tribunais, mas também em todo o cenário político nacional – e internacional.

O julgamento que encerrou o mais conturbado e trágico episódio político do ex-presidente, trouxe uma clareza sobre o momento que o Brasil vive e a desvinculação das pautas defendidas pelo clã Bolsonaro do interesse do país.

Análises políticas corroboram a percepção de que, enquanto a família e os aliados mais próximos de Bolsonaro insistem na retórica da vitimização, a grande maioria do Brasil busca seguir em frente.

O fim do julgamento oficializou também o vácuo de poder na direita, que se vê obrigada a buscar uma nova liderança. Figuras como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, emergem como potenciais candidatos, mesmo que alguns de seus correligionários ainda insistam na centralidade de Bolsonaro.

A reação popular ao veredicto, de acordo com as informações apuradas, também reflete esse desinteresse. Longe da mobilização em massa que marcou a trajetória do ex-presidente em outros momentos, a condenação foi tratada como um desfecho esperado. O Judiciário reforçou que a democracia brasileira é forte o suficiente para se defender de ameaças institucionais, ao passo que a conduta de Bolsonaro se voltou contra ele, mostrando-se um caminho sem retorno.

É o momento em que o país sinaliza que a pauta de radicalização só interessa ao clã Bolsonaro, já não tem mais o mesmo apelo.

