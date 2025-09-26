O detalhe que levou a polícia a descobrir morte macabra de argentinas

Os criminosos por trás dos assassinatos brutais de três jovens argentinas arquitetaram o plano macabro com cautela para não serem pegos. No entanto, um pequeno descuido levou a polícia ao cenário do ataque e trouxe à tona o paradeiro dos corpos — que era desconhecido até a última quarta-feira (24/9).

Conforme divulgado pelo jornal argentino Clarín, os traficantes fizeram questão de cuidar de todos os detalhes para manter os crimes contra Brenda Castillo, 20 anos, Morena Verri, 20, e Lara Gutiérrez, 15, sob segredo. Contudo, um descuido levou os investigadores à casa, localizada em Florencio Varela, em Buenos Aires.

Os celulares das vítimas foram ativados, o que revelou a localização dos dispositivos. O último sinal captado pela polícia foi do aparelho de Lara, na região em que o crime ocorreu.

Em entrevista coletiva, o ministro da Segurança de Buenos Aires, Javier Alonso, contou que, embora a antena não forneça um endereço exato, detetives da DDI de La Matanza percorreram a área e chegaram à residência.

De acordo com a autoridade, a principal hipótese é que o triplo assassinato tenha sido motivado por uma vingança relacionada ao tráfico de drogas.

O crime brutal

Os corpos foram encontrados pela polícia argentina na quarta-feira (24/9), em uma casa localizada em Florencio Varela, em Buenos Aires. A perícia constatou que as vítimas foram executadas de maneira brutal.

A garota mais jovem, Lara, teve os cinco dedos da mão esquerda amputados e um pedaço de sua orelha arrancado antes de ser morta.

Já no corpo de Brenda, foi constatada uma marca de facada no pescoço, sinais de espancamento e a morte se deu por um golpe que esmagou o rosto dela.

Os exames revelaram que Morena também foi espancada e teve o pescoço quebrado.

Após os assassinatos, o trio teve os corpos desmembrados, escondidos em sacos de lixo e enterrados no subsolo do imóvel.

Conforme informações repassadas pela polícia à imprensa local, a sessão de horror foi gravada e transmitida ao vivo, na íntegra, em um grupo fechado no qual 45 pessoas tinham acesso.