“O MDB precisa ouvir o Brasil de Norte a Sul”, afirma presidente do partido no Acre

“Esse projeto tem o objetivo de debater e discutir os melhores caminhos para o MDB do Acre e do Brasil ouvindo as pessoas”, declarou o presidente estadual do MDB, Vagner Sales, durante o lançamento da etapa acreana do projeto “O Brasil Precisa Pensar o Brasil”. O evento, realizado na noite desta quinta-feira (18) no auditório do diretório estadual do partido em Rio Branco, reuniu lideranças políticas, militantes e representantes de núcleos partidários.

A iniciativa é uma parceria entre a Fundação Ulysses Guimarães (FUG) e o MDB, integrando as comemorações dos 60 anos do partido e dos 30 anos da fundação. A ação central do projeto é percorrer todos os estados ao longo de 2025, por meio de encontros presenciais e virtuais, para elaborar um documento programático com ideias e soluções para o país, a ser apresentado em um evento nacional durante os dias 21 e 22 outubro.

Líderes nacionais do projeto, como o ex-senador José Fogaça e o secretário executivo nacional da FUG, Guto Scherer, participaram do lançamento. Scherer enfatizou a importância de construir propostas a partir das demandas reais da sociedade. O presidente da FUG no Acre, Oséias Silva, reforçou a tradição do partido: “O MDB sempre ouviu a sociedade. Por isso temos toda a oportunidade de obter grandes contribuições para um amplo projeto nacional que vai garantir ao Brasil um novo caminho de prosperidade e desenvolvimento”.

A deputada Antonia Sales parabenizou os representantes nacionais e garantiu que propostas priorizando os povos da Amazônia serão entregues ao projeto nacional, assegurando que a voz da região estará representada no documento final do partido.

Veja registros do encontro: