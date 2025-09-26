26/09/2025
Universo POP
O que acontece com Maria de Fátima no final de Vale Tudo

Os últimos capítulos de Vale Tudo trarão a queda de Maria de Fátima (Bella Campos). A vilã perderá a mesada que recebia de Odete Roitman (Debora Bloch) e passará por situações humilhantes.

Sem conseguir pagar o apart-hotel, será expulsa pela recepcionista e ficará na rua apenas com as malas. Sem rumo, entrará em um ônibus lotado e, espremida entre os passageiros, acabará embaixo da axila peluda de um desconhecido.

Depois, se instalará no antigo apartamento de César (Cauã Reymond), que ela mesma chamava de “muquifo”. A influencer também aceitará um emprego como recepcionista em uma padaria, encarando clientes impacientes e grosseiros, o que para ela será uma nova forma de humilhação.

Às vésperas do nascimento do filho que teve com o ex-amante, Fátima ainda tentará reconquistar a confiança da mãe, alegando ter mudado. No entanto, as cenas finais mostrarão a personagem se arrumando para um encontro misterioso com o intuito de dar um novo golpe do baú.

No desfecho da versão de 1988, a vilã firma um casamento de fachada com um príncipe italiano, que é homossexual e precisa manter as aparências.

