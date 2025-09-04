O que é beijo grego, prática que Johnny Massaro faz em série nacional

Nos anos 1980, enquanto o Brasil começava a lidar com a epidemia de HIV/AIDS, um grupo de comissários de bordo decidiu agir de forma clandestina para salvar vidas.

Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente, é estrelada por Johnny Massaro, Bruna Linzmeyer e Ícaro Silva e narra a história de um grupo de tripulantes de voo contrabandeando o AZT, medicamento capaz de amenizar os efeitos do HIV.

Johnny Massaro e Igor Fernandez

Além do apelo histórico, a produção tem chamado atenção pelas cenas quentes. Já no primeiro episódio, Johnny protagoniza uma sequência de sexo na piscina ao lado do ator Igor Fernandez. A cena ainda mostrou famoso beijo grego, que consiste no ato de estimular a região anal com a boca.

Para quem não conhece a prática, o beijo grego já foi muito comentado na coluna Pouca Vergonha. Em entrevista anterior, Victor Souza, especialista em atendimento da população LGBT+ e em temas de sexualidade aponta que o “beijo grego” ou “cunete”, termos populares para a estimulação anal-oral, é uma prática sexual que envolve o contato da boca com o ânus do(a) parceiro(a).

“Apesar de ser um tabu para muitos, é uma forma de intimidade que pode proporcionar prazer significativo, sendo praticada por pessoas de todas as orientações sexuais e identidades de gênero”, acrescenta.

A prática consiste na utilização da boca, língua e lábios para estimular a região anal. “Para muitos, a zona anal é uma área erógena rica em terminações nervosas, o que a torna uma fonte potencial de prazer intenso”, salienta.