O que é o “Outubro Rosa”? Entenda as origens do mês de conscientização do câncer de mama

Quase todo mundo sabe o que é o “Outubro Rosa” e o que ele representa, mas quais as origens do mês de conscientização do câncer de mama? O portal LeoDias explica!

O “Outubro Rosa” é uma campanha internacional de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante todo o mês, monumentos, prédios públicos e pontos turísticos ao redor do mundo recebem iluminação rosa como símbolo da causa.

O movimento surgiu nos Estados Unidos, no início da década de 1990. Em 1991, a “Fundação Susan G. Komen for the Cure” distribuiu laços cor-de-rosa aos participantes de uma corrida pela cura do câncer de mama, em Nova York. O gesto simples se transformou em um símbolo mundial.

Poucos anos depois, em 1997, entidades das cidades de Yuba e Lodi, na Califórnia, começaram a promover ações específicas no mês de outubro, usando o rosa para chamar a atenção da sociedade. O sucesso foi imediato, e a ideia se espalhou rapidamente por outros países.

No Brasil, a primeira ação ligada ao “Outubro Rosa” aconteceu em 2002, quando o Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, foi iluminado de rosa. Desde então, a campanha se fortaleceu, com mobilizações de organizações de saúde, empresas, governos e da própria população.

O objetivo central é estimular o autocuidado, incentivar a realização de exames de rotina e alertar para a importância do diagnóstico precoce, que aumenta as chances de sucesso no tratamento. Além disso, o “Outubro Rosa” também promove debates sobre políticas públicas de saúde e acesso à informação.

Hoje, o movimento é reconhecido em todo o mundo como uma das principais campanhas de saúde, levando uma mensagem de esperança e conscientização a milhões de mulheres e famílias.

O portal LeoDias é um grande apoiador da causa. Neste mês de outubro, teremos uma programação especial sobre o assunto. Fique de olho!

