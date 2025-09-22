O que já se sabe sobre a morte de JP Mantovani em acidente de moto

O modelo e influenciador João Paulo “JP” Mantovani, 46 anos, morreu na madrugada de domingo (21/9), em São Paulo, após se envolver em um acidente de moto. A seguir, reunimos os fatos confirmados até agora, o que está sob investigação e as homenagens.
Fatos confirmados
-
Quando e onde: madrugada de 21/9, na zona oeste de SP (área do 14º DP – Pinheiros).
-
Dinâmica inicial: JP caiu da motocicleta e, na sequência, colidiu com um caminhão de limpeza urbana que realizava desentupimento na via.
-
Óbito: morte constatada no local.
-
Boletim: caso registrado como homicídio culposo (sem intenção de matar).
O que a Prefeitura e a investigação apontam
-
O ponto fazia parte do cronograma de serviço do caminhão na noite de 20/9.
-
Em operações desse tipo, a empresa deve manter pisca-alerta, dois giroflex e painel luminoso de seta ligados durante o serviço. Ainda não foi divulgado qual sinalização estava ativa no momento do acidente.
-
Linhas de apuração: além da colisão com o caminhão estacionado, a polícia avalia a hipótese de que JP possa ter sido atingido por outro veículo após a queda, dada a natureza das lesões.
-
O inquérito segue em andamento no 14º DP.
Versão preliminar do motorista do caminhão
-
Disse que JP tentou desviar de outro caminhão em trânsito, perdeu o controle e caiu, colidindo em seguida com o caminhão de limpeza.
Homenagens
-
A Record dedicou a final do “Game dos 100” à memória de JP.
-
JP participou de A Fazenda 8 (2015) — onde conheceu Li Martins — e do Power Couple (2021), quando ficou em 3º lugar.
Quem foi JP Mantovani
-
Modelo e influenciador, conhecido do público por realities e trabalhos na TV.
-
Tinha 46 anos.
O que falta esclarecer
-
Sinalização efetivamente utilizada pelo caminhão no momento do serviço.
-
Laudos periciais (dinâmica exata da queda/impactos).
-
Eventual participação de outro veículo após a queda.
Fonte: g1; Prefeitura de São Paulo; Record; Metrópoles (contatos oficiais em andamento).
Redigido por ContilNet.