O que já se sabe sobre a morte de JP Mantovani em acidente de moto

O modelo e influenciador João Paulo “JP” Mantovani, 46 anos, morreu na madrugada de domingo (21/9), em São Paulo, após se envolver em um acidente de moto. A seguir, reunimos os fatos confirmados até agora, o que está sob investigação e as homenagens.

Dinâmica inicial : JP caiu da motocicleta e, na sequência, colidiu com um caminhão de limpeza urbana que realizava desentupimento na via.

Quando e onde : madrugada de 21/9 , na zona oeste de SP (área do 14º DP – Pinheiros ).

O ponto fazia parte do cronograma de serviço do caminhão na noite de 20/9.

Em operações desse tipo, a empresa deve manter pisca-alerta, dois giroflex e painel luminoso de seta ligados durante o serviço. Ainda não foi divulgado qual sinalização estava ativa no momento do acidente.

Linhas de apuração: além da colisão com o caminhão estacionado, a polícia avalia a hipótese de que JP possa ter sido atingido por outro veículo após a queda, dada a natureza das lesões.