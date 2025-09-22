O que já se sabe sobre a morte de JP Mantovani em acidente de moto

O modelo e influenciador João Paulo “JP” Mantovani, 46 anos, morreu na madrugada de domingo (21/9), em São Paulo, após se envolver em um acidente de moto. A seguir, reunimos os fatos confirmados até agora, o que está sob investigação e as homenagens.

Fatos confirmados

  • Quando e onde: madrugada de 21/9, na zona oeste de SP (área do 14º DP – Pinheiros).

  • Dinâmica inicial: JP caiu da motocicleta e, na sequência, colidiu com um caminhão de limpeza urbana que realizava desentupimento na via.

  • Óbito: morte constatada no local.

  • Boletim: caso registrado como homicídio culposo (sem intenção de matar).

O que a Prefeitura e a investigação apontam

  • O ponto fazia parte do cronograma de serviço do caminhão na noite de 20/9.

  • Em operações desse tipo, a empresa deve manter pisca-alerta, dois giroflex e painel luminoso de seta ligados durante o serviço. Ainda não foi divulgado qual sinalização estava ativa no momento do acidente.

  • Linhas de apuração: além da colisão com o caminhão estacionado, a polícia avalia a hipótese de que JP possa ter sido atingido por outro veículo após a queda, dada a natureza das lesões.

  • O inquérito segue em andamento no 14º DP.

Versão preliminar do motorista do caminhão

  • Disse que JP tentou desviar de outro caminhão em trânsito, perdeu o controle e caiu, colidindo em seguida com o caminhão de limpeza.

Homenagens

  • A Record dedicou a final do “Game dos 100” à memória de JP.

  • JP participou de A Fazenda 8 (2015) — onde conheceu Li Martins — e do Power Couple (2021), quando ficou em 3º lugar.

Quem foi JP Mantovani

  • Modelo e influenciador, conhecido do público por realities e trabalhos na TV.

  • Tinha 46 anos.

O que falta esclarecer

  • Sinalização efetivamente utilizada pelo caminhão no momento do serviço.

  • Laudos periciais (dinâmica exata da queda/impactos).

  • Eventual participação de outro veículo após a queda.

Fonte: g1; Prefeitura de São Paulo; Record; Metrópoles (contatos oficiais em andamento).
Redigido por ContilNet.

