o-que-se-sabe-sobre-a-morte-do-modelo-jp-mantovani-em-acidente

O modelo João Paulo Mantovani, mais conhecido como JP Mantovani, morreu neste domingo (21/9) após um acidente de moto em São Paulo. Ele teria caído de uma motocicleta após colisão com um caminhão de limpeza urbana, segundo as informações preliminares. A polícia segue apurando detalhes do acidente.
O acidente ocorreu por volta das 1h da manhã quando o caminhão de limpeza urbana estava estacionado para realizar um serviço de desentupimento, segundo informou o g1. De acordo com o motorista do veículo, JP teria tentado desviar de outro caminhão em trânsito e perdeu o controle da motocicleta.
Ele teria colidido com o caminhão de limpeza na sequência e caído inconsciente na pista. A morte dele foi decretada ainda no local.
JP Mantovani e Lí Marttins
JP Mantovani mostrou registros de moto horas antes de acidente; veja
JP Mantovani
JP Mantovani e Lí Marttins
JP Mantovani e Lí Marttins
JP Mantovani e Lí Marttins
Linha de investigação
O caso foi registrado com homicídio culposo e está sendo investigado pelo 14° Distrito Policial de Pinheiros. Entre as linhas de investigação estaria também a possibilidade de que JP Mantovani teria sido atingido por outro veículo após a queda, mediante as lesões no corpo do modelo.
Em nota, a prefeitura confirmou que o local onde o acidente ocorreu fazia parte do cronograma do caminhão de limpeza no dia 20 de setembro. O procedimento de desentupimento do equipamento de sucção na via, que ocorria na noite do acidente, teria duração entre 3 e 5 minutos.
No entanto, o caminhão precisa sinalizar o procedimento por meio de “um pisca alerta, dois giroflex e um painel de seta indicativa de troca de faixa, que permanece ligada enquanto o veículo estiver prestando serviço”, de acordo com a prefeitura. A polícia não divulgou qual era a sinalização do caminhão na ocasião.
O Metrópoles entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para mais detalhes sobre a investigação do caso. O espaço segue aberto.
Record homenageia JP Montovani
A Record prestou uma homenagem a JP Mantovani durante o episódio final do reality Game dos 100. O modelo e influenciador, que participou da competição, morreu neste domingo (21/9).
A atração, apresentada por Felipe Andreoli, Rafa Brites e Márcia Fu, destacou a perda de JP durante a edição final. No Game dos 100, programa que reúne 100 participantes — 50 famosos e 50 anônimos — para enfrentar 99 desafios, JP terminou em 76º lugar.
“A gente dedica a edição final do Game dos 100 ao JP Mantovani, que nos deixou essa madrugada. Deixamos também nossos profundos sentimentos à família, amigos e todos que conheceram JP”, disse Felipe Andreoli em homenagem ao modelo, que tinha 46 anos.
Ele já havia conquistado o público em outros realities da Record: em 2015, participou da oitava edição de A Fazenda, onde conheceu Li Martins, com quem chegou a se casar, e em 2021 competiu no Power Couple, ficando na terceira colocação ao lado da cantora, ex-integrante do Rouge.