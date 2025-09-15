O que se sabe sobre homens que desapareceram ao cobrar dívida no PR

O paranaense e os três paulistas contratados por ele para cobrar uma dívida de R$ 255 mil estão há mais de um mês desaparecidos. Alencar Gonçalves de Souza, Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Diego Henrique Afonso foram vistos pela última vez em Icaraíma, no interior do Paraná.

Robishley, Rafael e Diego são de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e foram contratados pelo paranaense Alencar para cobrar uma dívida relacionada à venda de uma propriedade em Icaraíma. O trio e contratante foram vistos pela última vez no dia 5 de agosto.

Local onde estava bunker com carro escondido

Carro de desaparecidos tinha marca de tiros e sangue

Homem é preso e carro é apreendido durante buscas por desaparecidos no Paraná

A Polícia Civil pediu a prisão temporária de dois suspeitos, Antônio Buscariollo e Paulo Buscariollo. Eles são pai e filho, e seriam os supostos devedores. Os dois estão foragidos.

Na última sexta-feira (12/9), uma equipe da Polícia Militar Ambiental encontrou o carro usado pelos desaparecidos enterrado dentro de um bunker em uma área rural da cidade. O veículo tinha marcas de tiro e vestígios de sangue.

O trabalho de remoção do carro, uma picape branca, demorou horas e terminou somente na madrugada de sábado (13/9). De acordo com o tenente Guilherme Schneider, que atuou na remoção, havia um objeto dentro do veículo com o nome de uma pessoa.

Nesse domingo, a Polícia Civil informou, em coletiva de imprensa, que encontrou projéteis em uma propriedade ligada a Alencar — há algumas semanas, outros projéteis já haviam sido apreendidos no local. Segundo o delegado do caso, Thiago Andrade, uma das linhas de investigação é de que os desaparecidos tenham sido assassinados na propriedade.

Durante as buscas, a polícia apreendeu um segundo carro no mesmo local onde o veículo dos desaparecidos estava enterrado. O motorista foi preso e o veículo, um Fiat Strada, foi apreendido por estar com as placas e o sistema de sinal identificador adulterados. A investigação ainda não esclareceu se o preso tem relação com o caso.