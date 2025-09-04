O que se sabe sobre o acidente com o bondinho em Lisboa?

O Elevador da Glória, usado tanto por moradores quanto por turistas, descarrilou às 18h05 do horário local (14h05 em Brasília) de quarta-feira (3/9) no centro de Lisboa, Portugal, matou 15 pessoas e deixou outras 18 feridas.

Imagens mostram que o bondinho tombou em um local onde o trilho faz uma curva e ficou gravemente danificado, com suas laterais e parte superior amassadas.

De acordo com testemunhas que falaram com a mídia local, o bondinho desceu a ladeira aparentemente fora de controle e colidiu com um prédio

Uma investigação sobre as causas do acidente foi iniciada.

Segundo uma reportagem do jornal português Público, uma quebra do cabo de tração teria provocado a tragédia.

Os dois bondinhos que trafegam na linha, com capacidade para cerca de 40 pessoas cada um, estão ligados às extremidades opostas de um cabo de tração que fornece contrapeso a ambos.

Testemunhas relataram que o bondinho que estava no Largo dos Restauradores, na parte baixa da cidade, desceu cerca de um metro pouco antes do acidente com o outro bondinho que vinha da parte alta.

Os bondinhos também têm freios de emergência, mas segundo o jornal ainda não é possível apurar se eles falharam.

