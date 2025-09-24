O que tem para fazer em Brasília? Confira programação de 24 a 30/9

Brasília está recheada de atividades gastronômicas e culturais nos próximos dias. Para te ajudar a elencar o melhor roteiro da semana, o Metrópoles elaborou a lista a seguir.

Leia também

Confira as dicas e programe-se!

Quarta-feira (24/9) — Celebrar o Japão

A semana já começa com muito sabor! O Festival Gastronômico Japan Taste celebra 130 anos de história e sabores do Japão, trazendo uma imersão cultural e culinária até 12 de outubro.

Durante o festival, restaurantes apresentam menus especiais, composto por produtos 100% de origem japonesa, incluindo vieiras, hamachi, shoyu, nori e vinagre.

Quinta-feira (25/9) — Curtir um happy hour

Quase sextou! O Complexo Fora do Eixo garante o clima de happy hour com a festa Quinta do CPX, recheada de DJs e música boa. Para acompanhar, drinques clássicos como gim tônica, cozumel, moscow mule e mojito entram em promoção.

Sexta-feira (26/9) — Tomar um vinho

Sexta-feira é dia de brindar! O restaurante Pobre Juan promove a segunda edição da Wine Selection PKS. Quem pedir um dos cortes do cardápio poderá levar o vinho El Enemigo Malbec 2021 por R$ 146 (uma garrafa por mesa).

Sábado (27/9) — “Mexer o esqueleto”

Prepare-se para dançar! O Festival Paredão invade o CCBB Brasília, de 26 a 28 de setembro, com shows que celebram a força do funk, das aparelhagens paraenses e das radiolas de reggae maranhenses.

As apresentações musicais começam às 20h na sexta e no sábado. No domingo, a festa tem início mais cedo, às 16h30. Além da música, o evento traz feira gastronômica e atividades para todas as idades.

Domingo (28/9) — Aproveitar a primavera

A primavera chegou e o Bla’s Cozinha Criativa estreia um menu comemorativo cheio de frescor. Entre os destaques, o BarbatUna (lula grelhada com pesto de manjericão, lascas de limão-siciliano e rúcula orgânica).

Outra opção é o Surf n Turf na Brasa, que une filé mignon e camarões grelhados com batata rústica ao alho e manteiga de ervas.

Segunda-feira (29/9) — Pizzas e massas

Segunda-feita também pode ser deliciosa! O Avenida JK Forneria abre a semana com pizzas de massa fina e massas artesanais, com opções a partir de R$ 68. Uma ótima pedida para espantar a preguiça e começar a semana diferente.

Terça-feira (30/9) — Ir ao cinema

Na terça-feira, os fãs do Studio Ghibli, estúdio de animação japonês, podem aproveitar a programação especial do Cine Brasília com mais de 10 filmes tradicionais. Tem ainda promoção para cosplayers, com ingressos por R$ 5 (não precisa ser do Studio Ghibli).

Os filmes que serão exibidos neste dia são: Porco Rosso: O Último Herói Romântico (1992), Nausicaä do Vale do Vento (1984), Sussurros do Coração (1995) e Meus Vizinhos os Yamadas (1999).